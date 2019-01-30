Вот это поворот! Налоговый департамент призывает жителей Эстонии исповедоваться

Налогово-таможенный департамент обновил интернет-среду для подачи деклараций о доходах и создал новую страницу под названием "Дополнения" (Täiendused), где есть раздел "Несколько уточняющих вопросов". Этот раздел отображается только у тех, кого Департамент имеет основания подозревать в частичной неуплате налогов.

В числе прочих вопросов задают следующий: "Вы убедились, что вся зарплата задекларирована в таблице 5.1?".

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Действительно ли чиновники думают, что кто-то добровольно признается в нарушении закона и честно заплатит налоги? "Есть такие люди! Даем возможность стать честным налогоплательщиком", - оптимистично заявил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

По словам Удде, многие работники получили от работодателей часть зарплаты официально, а часть - по-черному. "Теперь предлагаем стать честными до конца", - сказал Удде, подтвердив, что каких-то дополнительных наказаний, санкций или расследований признавшийся не должен бояться.

По словам коллеги Удде, заведующей отделом налогов департамента Эвелин Лийвамяги, умнее заплатить государству налоги по собственной инициативе, чем ждать рейда. В этом случае к платежному обязательству добавятся интрессы. Лийвамяги подчеркнула, что за выплату зарплат в конвертах отвечает не только работодатель, но и работники, которые согласились принимать незадекларированную плату.

Ни Удде, ни Лийвамяги не решились прогнозировать, насколько честны будут люди.