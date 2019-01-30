Москва отказала Киеву в обмене пленными

Координаторы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "подыгрывают этой деструктивной позиции", утверждает Геращенко. По ее мнению, вместо публикации "странных и малореалистичных "мирных планов" ОБСЕ следует "перестать бояться Кремля" и "приложить больше усилий, чтобы освободить хотя бы одного заложника".

Украинская сторона выразила готовность обменять трех россиян на аналогичное количество военнослужащих Украины, удерживаемых в Донецке со времени "трагедии в Дебальцево". По словам Геращенко, в ответ "Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян".