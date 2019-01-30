Москва отказала Киеву в обмене пленными

Москва отказалась обсуждать обмен осужденных в Украине россиян на украинских политзаключенных. Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook в среду, 30 января. Российская сторона противится обмену "и в рамках гуманитарной подгруппы, и в рамках ТКГ", добавила она, передает Deutsche Welle.
Координаторы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "подыгрывают этой деструктивной позиции", утверждает Геращенко. По ее мнению, вместо публикации "странных и малореалистичных "мирных планов" ОБСЕ следует "перестать бояться Кремля" и "приложить больше усилий, чтобы освободить хотя бы одного заложника".
Украинская сторона выразила готовность обменять трех россиян на аналогичное количество военнослужащих Украины, удерживаемых в Донецке со времени "трагедии в Дебальцево". По словам Геращенко, в ответ "Россия заявила, что ждет смены власти в Украине, и что им отдадут тогда и осужденных россиян".
Киев опасается, что некоторые из украинцев "могли быть замучены в тюрьмах оккупированных территорий". В частности, из списков на обмен по непонятным причинам исчезли фамилии 13 человек. Данные о них предоставлены ОБСЕ, подчеркнула представитель Украины в ТКГ. Украинская сторона "требует полной информации о судьбах этих людей", добавила Геращенко.