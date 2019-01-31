Денис Бородич: у нас не рабовладельческий строй. За две недели 100 водителей не найти!

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич.

Фрагмент беседы:

– Все ли возможное сделано для того, чтобы завтра избежать худшего?

– Перенять за две недели оперирование 11 линиями – а это почти весь объем Тарту, порядка 10% от общего объема транспортных услуг в столице – задача непростая. Тарту готовится к подобным процедурам больше года.

– Почему вы узнали о проблемах у фирмы-партнера так поздно? Город не контролирует ситуацию?

– Как можно контролировать ситуацию в другой коммерческой структуре?

– Это же ваш партнер!

– Это не наш партнер, а партнер города. Мы знали, что у MRP были финансовые сложности. Таллинн неоднократно связывался с фирмой и задавал вопросы, но не получал внятных ответов.

– Проблемные линии обслуживало 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти к настоящему моменту?

– На эти линии по закону требуется 125 водителей. По моим данным, в MRP работало меньше ста, нарушались законы об отдыхе и работе.

– А куда смотрела Трудовая инспекция?

– Это вопрос не по адресу. Что касается сложившейся ситуации, то, очевидно, что нигде за забором не стоят 50 автобусов, все они находятся в работе, то же самое с водителями. Для получения необходимого технического ресурса мы объявили в срочном порядке тендер, чтобы получить до 55 арендных автобусов сроком на два года.

План будет выполнен в течение февраля-марта, поставщики будут разные. Возраст автобусов не превышает пяти лет! Первые пять автобусов, пройдя полный технический контроль, поступят уже сегодня, еще столько же – на следующей неделе.

Для того, чтобы не прервалось сообщение с 1 февраля, будет задействован весь технический и персональный резерв столичного автопарка. С завтрашнего дня мы начинаем на 100% оперировать своими силами. На данный момент мы сможем покрыть 95,3% выходов.

– Почему на работу не взяли всех, кто работал на проблемных линиях?

– У нас не рабовладельческий строй, водители могут прийти к нам только добровольно. Мы продолжаем активную вербовочную кампанию. Подписано уже больше 60 договоров. Многие еще продолжают работать на прежнем месте. Наши двери открыты для желающих продолжить карьеру в TLT.

– Кому вы отказываете при приеме на работу?

– Людям с криминальным фоном и тем, у кого есть дисциплинарные нарушения в прошлом. Эту информацию нетрудно проверить, так как часть соискателей работы – бывшие сотрудники TLT.

– У пенсионеров нет шансов получить работу?

– В каждом случае принимаются индивидуальные решения.

– Насколько пострадают из-за проблемных линий остальные маршруты? Поскольку TLT будет работать на пределе, наверняка, любой сбой дорого обойдется горожанам...

– Изменится расписание, прошу всех проверить график движения автобусов. Интервалы следования автобусов увеличатся. Утром вместо 6-8 минут будет интервал 8-10 минут.

Не стоит рисовать мрачных картин. Две минуты туда-сюда при правильном планировании своего дневного расписания никаких дополнительных сложностей горожанам не принесут. Просто запаситесь терпением.

Стоит иметь в виду, что в Таллинне создалась нештатная ситуация. Кроме того, сейчас зима, выше аварийность, сход с линий и т.д. Мы планируем вернуться в прежнее расписание при первой возможности.

– Во сколько Таллинну обойдется замена неплатежеспособного перевозчика?

– Плюс 2 миллиона евро. Отмечу, что тарифы и зарплаты на TLT существенно выше, чем у других перевозчиков, соответственно, наши расходы – тоже выше. На нашем предприятии зарплата больше 1300 евро. При необходимости мы предлагаем и жилье иногородним.

– Какие выводы будут сделаны из случившегося?

– Думаю, что во время проведения тендеров нужно ставить реальную цену, а не ту, что не соответствует рыночным условиям.

Произошедшее показало, что перевозчик не был способен за предложенную цену обслуживать Таллинн, т.е. платить достойную зарплату, возвращать лизинговые платежи и закупать топливо. Лучше проиграть в цене, чем потом оказаться в таких условиях.

Смотрите интервью в повторе!

Студия Postimees: день Х в столичном транспорте. Готовиться ли к худшему? / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: Konstantin Sednev

Все ли возможное сделано для того, чтобы избежать транспортного коллапса?

Обанкротившиеся линии обслуживали 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти? На всех ли хватит автобусов?

Насколько пострадают за счет проблемных линий остальные городские маршруты?

Когда можно ожидать полного восстановления прежнего графика движения?

Какие выводы будут сделаны из случившегося?