Денис Бородич: у нас не рабовладельческий строй. За две недели 100 водителей не найти!
С 1 февраля Таллинну предстоит перенять от частного перевозчика, оказавшегося неплатежеспособным, 11 автобусных линий. К чему готовиться горожанам?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире руководитель предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич.
Фрагмент беседы:
– Все ли возможное сделано для того, чтобы завтра избежать худшего?
– Перенять за две недели оперирование 11 линиями – а это почти весь объем Тарту, порядка 10% от общего объема транспортных услуг в столице – задача непростая. Тарту готовится к подобным процедурам больше года.
– Почему вы узнали о проблемах у фирмы-партнера так поздно? Город не контролирует ситуацию?
– Как можно контролировать ситуацию в другой коммерческой структуре?
– Это же ваш партнер!
– Это не наш партнер, а партнер города. Мы знали, что у MRP были финансовые сложности. Таллинн неоднократно связывался с фирмой и задавал вопросы, но не получал внятных ответов.
– Проблемные линии обслуживало 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти к настоящему моменту?
– На эти линии по закону требуется 125 водителей. По моим данным, в MRP работало меньше ста, нарушались законы об отдыхе и работе.
– А куда смотрела Трудовая инспекция?
– Это вопрос не по адресу. Что касается сложившейся ситуации, то, очевидно, что нигде за забором не стоят 50 автобусов, все они находятся в работе, то же самое с водителями. Для получения необходимого технического ресурса мы объявили в срочном порядке тендер, чтобы получить до 55 арендных автобусов сроком на два года.
План будет выполнен в течение февраля-марта, поставщики будут разные. Возраст автобусов не превышает пяти лет! Первые пять автобусов, пройдя полный технический контроль, поступят уже сегодня, еще столько же – на следующей неделе.
Для того, чтобы не прервалось сообщение с 1 февраля, будет задействован весь технический и персональный резерв столичного автопарка. С завтрашнего дня мы начинаем на 100% оперировать своими силами. На данный момент мы сможем покрыть 95,3% выходов.
– Почему на работу не взяли всех, кто работал на проблемных линиях?
– У нас не рабовладельческий строй, водители могут прийти к нам только добровольно. Мы продолжаем активную вербовочную кампанию. Подписано уже больше 60 договоров. Многие еще продолжают работать на прежнем месте. Наши двери открыты для желающих продолжить карьеру в TLT.
– Кому вы отказываете при приеме на работу?
– Людям с криминальным фоном и тем, у кого есть дисциплинарные нарушения в прошлом. Эту информацию нетрудно проверить, так как часть соискателей работы – бывшие сотрудники TLT.
– У пенсионеров нет шансов получить работу?
– В каждом случае принимаются индивидуальные решения.
– Насколько пострадают из-за проблемных линий остальные маршруты? Поскольку TLT будет работать на пределе, наверняка, любой сбой дорого обойдется горожанам...
– Изменится расписание, прошу всех проверить график движения автобусов. Интервалы следования автобусов увеличатся. Утром вместо 6-8 минут будет интервал 8-10 минут.
Не стоит рисовать мрачных картин. Две минуты туда-сюда при правильном планировании своего дневного расписания никаких дополнительных сложностей горожанам не принесут. Просто запаситесь терпением.
Стоит иметь в виду, что в Таллинне создалась нештатная ситуация. Кроме того, сейчас зима, выше аварийность, сход с линий и т.д. Мы планируем вернуться в прежнее расписание при первой возможности.
– Во сколько Таллинну обойдется замена неплатежеспособного перевозчика?
– Плюс 2 миллиона евро. Отмечу, что тарифы и зарплаты на TLT существенно выше, чем у других перевозчиков, соответственно, наши расходы – тоже выше. На нашем предприятии зарплата больше 1300 евро. При необходимости мы предлагаем и жилье иногородним.
– Какие выводы будут сделаны из случившегося?
– Думаю, что во время проведения тендеров нужно ставить реальную цену, а не ту, что не соответствует рыночным условиям.
Произошедшее показало, что перевозчик не был способен за предложенную цену обслуживать Таллинн, т.е. платить достойную зарплату, возвращать лизинговые платежи и закупать топливо. Лучше проиграть в цене, чем потом оказаться в таких условиях.
Смотрите интервью в повторе!
- Все ли возможное сделано для того, чтобы избежать транспортного коллапса?
- Обанкротившиеся линии обслуживали 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти? На всех ли хватит автобусов?
- Насколько пострадают за счет проблемных линий остальные городские маршруты?
- Когда можно ожидать полного восстановления прежнего графика движения?
- Какие выводы будут сделаны из случившегося?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia