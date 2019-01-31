Студия Postimees: день Х в столичном транспорте. Готовиться ли к худшему?
С 1 февраля Таллинну предстоит перенять 11 автобусных линий у частного перевозчика, оказавшегося неплатежеспособным. К чему готовиться горожанам?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич. Смотрите интервью в 9.30!
- Все ли возможное сделано для того, чтобы избежать транспортного коллапса?
- Обанкротившиеся линии обслуживали 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти? На всех ли хватит автобусов?
- Насколько пострадают за счет проблемных линий остальные городские маршруты?
- Когда можно ожидать полного восстановления прежнего графика движения?
- Какие выводы будут сделаны из случившегося?