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"Может быть, тогда уже следовало бы отменить и домашние задания? Но все ведь при этом понимают, что хороший результат зависит от тренинга". Алена Тедер
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  • Студия Postimees: день Х в столичном транспорте. Готовиться ли к худшему?

Студия Postimees: день Х в столичном транспорте. Готовиться ли к худшему?
9.30

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Deniss Boroditš Otse Postimehest, Tallinn Postimehe toimetus Maakri 23a, 24.08.2018, Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia

ФОТО: Joakim Klementi / Postimees /

С 1 февраля Таллинну предстоит перенять 11 автобусных линий у частного перевозчика, оказавшегося неплатежеспособным. К чему готовиться горожанам?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель предприятия «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Денис Бородич. Смотрите интервью в 9.30!

  • Все ли возможное сделано для того, чтобы избежать транспортного коллапса?
  • Обанкротившиеся линии обслуживали 125 водителей и 50 автобусов. Сколько водителей удалось найти? На всех ли хватит автобусов?
  • Насколько пострадают за счет проблемных линий остальные городские маршруты?
  • Когда можно ожидать полного восстановления прежнего графика движения?
  • Какие выводы будут сделаны из случившегося?

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