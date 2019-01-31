Чт, 31.01.2019
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  • Фото: под Йыгева перевернулся грузовик с химикатами

Фото: под Йыгева перевернулся грузовик с химикатами

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Вечером 30 января в Йыгевамаа вылетел с трассы грузовик, перевозивший химикаты, пишет Tartu Postimees.

Машина прошла всего в нескольких сантиметрах от камеры слежения за скоростью.

На место происшествия выехали специалисты химической защиты и служащие Департамента окружающей среды.

По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением, машины съехала с дороги в кювет. К счастью, ни один человек не пострадал.

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк, утечка была небольшой и состояла из смеси различных химикатов. Спасатели и служащие Департамента окружающей среды очистили место происшествия, загрязнение не причинило людям и природе вреда.

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