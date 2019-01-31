Фото: под Йыгева перевернулся грузовик с химикатами

Машина прошла всего в нескольких сантиметрах от камеры слежения за скоростью.

На место происшествия выехали специалисты химической защиты и служащие Департамента окружающей среды.

По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением, машины съехала с дороги в кювет. К счастью, ни один человек не пострадал.