Фото: под Йыгева перевернулся грузовик с химикатами

Вечером 30 января в Йыгевамаа вылетел с трассы грузовик, перевозивший химикаты, пишет Tartu Postimees.
Машина прошла всего в нескольких сантиметрах от камеры слежения за скоростью.
На место происшествия выехали специалисты химической защиты и служащие Департамента окружающей среды.
По данным полиции, водитель грузовика не справился с управлением, машины съехала с дороги в кювет. К счастью, ни один человек не пострадал.
Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Марек Кийк, утечка была небольшой и состояла из смеси различных химикатов. Спасатели и служащие Департамента окружающей среды очистили место происшествия, загрязнение не причинило людям и природе вреда.