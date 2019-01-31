Дзюба призвал освободить Кокорина

«Свободу Кокорину. Саша — мы с тобой», — написал форвард, прикрепив к посту совместное фото. К призыву освободить Кокорина также присоединились полузащитник петербургского клуба Юрий Жирков и хавбек «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

14 января Кокорин пожаловался на ухудшение состояния колена. В результате медицинского обследования он получил назначение на реабилитационные процедуры и займется лечебной физкультурой в СИЗО.