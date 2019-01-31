А вы знали? С этими продуктами питания вас не пустят в самолет

Взять с собой в самолет что-нибудь перекусить или подарить местные лакомства живущему за границей другу – хорошая идея. Увы, в Таллиннском аэропорту пассажиров часто ждет сюрприз, когда из-за оказавшегося в ручной клади паштета или меда работники G4S из службы безопасности аэропорта отправляют сумку или чемодан на дополнительную проверку. Недоразумения, связанные с полутвердыми веществами, – одна из главных причин очередей на предполетном досмотре.

Эти продукты питания надо положить в основной багаж (который вы сдаете) или упаковать в литровый полиэтиленовый пакет с застежкой. Не забудьте, что в ручной клади разрешается провозить упаковки объемом не более 100 мл, и все они должны помещаться в один пакет с застежкой. Если вы не уверены, можно ли положить тот или иной продукт питания в ручную кладь, позвоните по инфотелефону аэропорта 605 8888. В аэропорту за помощью всегда можно обратиться к работникам G4S или в инфоотдел аэропорта.