А вы знали? С этими продуктами питания вас не пустят в самолет

Образцовый авиапассажир всегда пакует все жидкости из своей ручной клади в специальный полиэтиленовый пакет с застежкой, чтобы легко и быстро пройти предполетный досмотр. Но зачастую люди даже не подозревают, что к жидкостям также относятся смеси жидких и твердых веществ.
Взять с собой в самолет что-нибудь перекусить или подарить местные лакомства живущему за границей другу – хорошая идея. Увы, в Таллиннском аэропорту пассажиров часто ждет сюрприз, когда из-за оказавшегося в ручной клади паштета или меда работники G4S из службы безопасности аэропорта отправляют сумку или чемодан на дополнительную проверку. Недоразумения, связанные с полутвердыми веществами, – одна из главных причин очередей на предполетном досмотре.
Служба безопасности аэропорта (G4S) приводит десять продуктов питания, которые пассажиры часто не считают смесью жидкостей и твердых веществ:
1. Паштет
2. Жидкий мед (кристаллизованный мед разрешен)
3. Сливочное масло
4. Йогурт
5. Зернистый творог
6. Консервы
7. Холодец
8. Желе
9. Соусы
10. Творожная паста (творожный сырок разрешен)
Эти продукты питания надо положить в основной багаж (который вы сдаете) или упаковать в литровый полиэтиленовый пакет с застежкой. Не забудьте, что в ручной клади разрешается провозить упаковки объемом не более 100 мл, и все они должны помещаться в один пакет с застежкой. Если вы не уверены, можно ли положить тот или иной продукт питания в ручную кладь, позвоните по инфотелефону аэропорта 605 8888. В аэропорту за помощью всегда можно обратиться к работникам G4S или в инфоотдел аэропорта.