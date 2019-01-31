Знаменитый марафонец умер во время обычной пробежки

Марафонец скончался во время своей обычной 10-километровой пробежки от инфаркта, сообщили датские СМИ.

"Он ушел слишкок рано, но сделал это в беговых кроссовках" - сказал представитель МОК Дании Карстен Мунквад - "Хенрик всегда тренировался на все сто, чтобы стать лучшим."