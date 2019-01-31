Знаменитый марафонец умер во время обычной пробежки

Датский марафонец Хенрик Йоргенсен, выигрывший в 1988 году Лондонский марафон, скончался на 58-м году жизни от инфаркта, передает Postimees.
Марафонец скончался во время своей обычной 10-километровой пробежки от инфаркта, сообщили датские СМИ.
"Он ушел слишкок рано, но сделал это в беговых кроссовках" - сказал представитель МОК Дании Карстен Мунквад - "Хенрик всегда тренировался на все сто, чтобы стать лучшим."
Хенрик Йоргенсен дважды представлял Данию на олимпийских марафонах 1984 и 1988 года, а также он обладатель непобитого по сей день рекорда Дании в марафоне - 2:09.43.