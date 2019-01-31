Чт, 31.01.2019
"Следить за тем, чтобы предвыборные кампании не вмешивались в школьную жизнь, - общая ответственность всех, кто связан с образованием". Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета аргентинского футболиста

На побережье Франции нашли сиденья из пропавшего самолета аргентинского футболиста

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

TV screens around the ground say "Pray for Sala" in memory of Emiliano Sala of Cardiff City during the Premier League match at the Emirates Stadium, London. Picture date: 29th January 2019. Picture credit should read: Craig Mercer/Sportimage via PA Images

ФОТО: Craig Mercer / Sportimage/PA Images

Отделение расследования авиационных происшествий Великобритании сообщило о прогрессе в поисках пропавшего самолета, в котором летел новичок «Кардиффа» Эмилиано Сала с пилотом Дэвидом Айботссоном, передает sports.ru.

Сотрудники французского отделения, коллеги британцев, обнаружили предметы на побережье полуострова Котантен неподалеку от Сюртенвиля.

Были найдены две подушки от сидений. Вероятнее всего, считают поисковики, это части самолета Piper PA-47 Malibu, на котором был Сала.

«Скорее всего, это части пропавшего самолета.

Мы определили приоритетную зону поиска под водой площадью около четырех квадратных морских миль, чтобы постараться найти и определить возможные части самолета», – говорится в заявлении.

    Читать также

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ