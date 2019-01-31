Роналду, "Ювентус" и "Рома" опозорились в Италии, "Барселона" установила рекорд Испании

Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).

После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.

Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).

Римский клуб пропустил 7 голов за матч в 6-й раз в истории, в Кубке Италии такое случилось впервые.

В последний раз «Рома» пропускала семь мячей в 2014 году, играя против «Баварии» (1:7) в Лиге чемпионов.

В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).

Каталонцы в 9-й раз подряд вышли в 1/2 финала. Это рекорд турнира.

«Барселона» выиграла 4 последних розыгрыша Кубка Испании, а также в сезонах-2011/12 и 2008/09.