Роналду, "Ювентус" и "Рома" опозорились в Италии, "Барселона" установила рекорд Испании

«Ювентус» проиграл «Аталанте» в матче 1/4 финала Кубка Италии (0:3) и завершил выступление в турнире.
Для туринского клуба это поражение в национальном Кубке стало первым с сезона-2013/14 – тогда поражение «бьянконери» также в четвертьфинале нанесла «Рома» (0:1).
После этого «Ювентус» неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.
Соперником «Аталанты» в полуфинале станет «Фиорентина», обыгравшая «Рому» (7:1).
Римский клуб пропустил 7 голов за матч в 6-й раз в истории, в Кубке Италии такое случилось впервые.
В последний раз «Рома» пропускала семь мячей в 2014 году, играя против «Баварии» (1:7) в Лиге чемпионов.
В ответном матче четвертьфинала Кубка Испании «Барселона» разгромила «Севилью» (6:1) и пробилась в полуфинал, несмотря на поражение в первой встрече (0:2).
Каталонцы в 9-й раз подряд вышли в 1/2 финала. Это рекорд турнира.
«Барселона» выиграла 4 последних розыгрыша Кубка Испании, а также в сезонах-2011/12 и 2008/09.
Кроме того, сине-гранатовые выходили в финал турнира в сезонах-2013/14 и 2010/11.