Страны ЕС создают компанию для обхода санкций США против Ирана

Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро, пишет DW.com. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.

Таким образом европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп объяснил свое решение тем, что соглашение с Ираном не принесло мира на Ближнем Востоке, и обвинил Тегеран в продолжении попыток создать ядерное оружие.