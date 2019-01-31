Опрос: в рейтинге популярности партий появился новый лидер

В последнюю декаду января поддержка Партии реформ составляла 26,3 процента, что на 1,9 пункта больше, чем в начале января. На втором месте по уровню популярности Центристская партия — 24,4 процента поддержки, в начале месяца она составляла 23,3 процента.

На третьем месте по-прежнему Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) с 18,2 процентами поддержки; в сравнении с началом января консерваторы потеряли в популярности 2 пункта.

На четвертом месте в рейтинге Социал-демократическая партия — 9,7 процента поддержки, за месяц соцдемы потеряли 2,1 пункта.

На пятом месте партия Isamaa — в конце месяца ее популярность составила 7,5 процента опрошенных, в начале января она была на уровне 8 процентов.

С небольшой разницей от нее на шестой позиции партия Eesti 200, которую в конце месяца поддержали 7,2 процента респондентов, а в начале месяца уровень популярности был 6,6 процента.

Поддержка Партии зеленых в конце января составила 4,4 процента, Свободной партии - 1,7 и Партии Богатство жизни - 0,7 процента. В сравнении с началом января поддержка всех трех партий несколько возросла.

Результаты учитывают ответы респондентов, имевших определенные предпочтения, а процент затруднившихся с ответом исключен. Это позволяет сравнивать результаты опроса с результатами выборов Рийгикогу. В конце января с ответом затруднились 14,3 процента респондентов. Это был самый низкий показатель за последние 12 месяцев. Максимальная статистическая погрешность составляет ±2,7 процента.