Нотариус: рынок недвижимости успокаивается

В то время, как в прошлом году общее число нотариальных сделок в Эстонии выросло на 2,3%, в десяти регионах сделок заключали меньше. Наибольший спад в количестве сделок имел место в Выру (около 13%) и в Рапла (около 12%). Также заметный спад отмечен в Йыгева и Ляэне-Вирумаа, где число сделок уменьшилось примерно на 7%.

Число сделок с недвижимостью сократилось в 11 регионах. По всей стране нотариусы заверили на 2211 сделок меньше – в 2018 году общее число нотариально заверенных сделок с недвижимостью составило 72 008, в 2017 году 74 219. Наиболее заметно сократилось число сделок в Йыгевамаа – примерно на четверть.

«Рынок недвижимости успокаивается – это подтверждает и умеренное сокращение числа сделок с недвижимостью. Вместе с тем нельзя сказать, что работы мало: даже если в ряде регионов количество сделок уменьшилось, в целом общее число сделок выросло почти на 7000. Большую часть такого роста обеспечили сделки технического характера. Например, справок о регистровом состоянии и распечаток из регистров заверили на 42% больше, а апостилей выдали примерно на 30% больше», - рассказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

В сравнении с 2017 годом число официальных сделок выросло всего в пяти регионах – Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Хийумаа. В наибольшей степени увеличилось количество сделок в Харьюмаа – примерно на 6%.

Почти четверть официальных нотариальных действий пришлась на заверение сделок с недвижимостью, причем две трети таких сделок образовали договоры купли-продажи недвижимости. Производство в отношении наследства было начато 10 284 раза, а также были заверены 7082 завещания. Было заверено 1285 брачных договоров, 719 соглашений о разделе совместного имущества и 20 договоров о сожительстве. Кроме того, нотариусы заверили 619 браков и 399 разводов.

Средняя цена нотариальных услуг для одного клиента составила около 89 евро за сделку. Эта сумма покрывает все связанные со сделкой прямые и косвенные расходы, в том числе - подготовку сделки, аренду и содержание офисных помещений, расходы на рабочую силу, а также развитие ИТ-систем, управление и безопасность. Всего в 64 нотариальных бюро Эстонии работают (с учетом нотариусов) около 500 человек.

«Мы постоянно развиваем свои услуги и предлагаем все больше электронных решений, – отметила Саар-Йохансон. – В конце года, например, будет готова третья версия системы «E-notar», обеспечивающей возможность интерактивного общения с нотариусами, и решение, позволяющее осуществлять сделки при помощи видеосвязи, которое мы рассчитываем запустить в начале следующего года. Кроме того, мы должны инвестировать в безопасность управляемых нами регистров, электронных решений и информационных систем».