Фото: на Сааремаа продается аутентичный хутор

В красивой деревне Вяйке-Пахила продаются жилая рига и баня. Недвижимость находится в пяти километрах от шоссе Курессааре - Куйвасту, говорится в объявлении на портале недвижимости City24.

ФОТО: city24.ee

От шоссе к деревне ведет лесная дорога. Всего в деревне пятнадцать домовладений, все дома и надворные постройки в хорошем состоянии.

В выставленной на продажу жилой риге сохранена старая эстонская планировка. Прямо от входа и правой стороны расположены комнаты, а слева - жилая часть риги, из которой можно попасть в помещение бывшего хлева. Комнаты частично отремонтированы, а частично требуют реновации.

ФОТО: city24.ee

Жилая часть риги, в которой сохранена старая печь, превращена в гостиную. Здесь сохранен старинный пол из доломита - неотъемлемая часть сааремааских хуторов. Этот пол представляет собой историческую ценность.

ФОТО: city24.ee

На участке находится баня, которую отремонтировали в 2011 году. Тогда была и положена тростниковая крыша. Старинная утварь, находящаяся в строениях, входит в цену.

ФОТО: city24.ee