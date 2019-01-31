Отель в Швеции бесплатно разместит тех, кто откажется от соцсетей

Отель Bellora в шведском городе Гетеборг 14 февраля запустит специальную акцию Check Out Suite, пишет turizm.ru. Стоимость проживания в гостиничных номерах будет определяться в зависимости от того, на сколько времени постояльцы готовы отказаться от социальных сетей. По словам владельцев гостиницы, число пользователей соцсетей перевалило за 3 миллиарда человек. Акция побуждает гостей воссоединиться с реальностью и проводить больше времени со своими семьями и друзьями.

Максимальная цена за номер и завтрак в Bellora составляет 2 400 шведских крон (около 230 евро), но она будет уменьшаться в зависимости от проведенного времени в интернете. Во всех номерах установят «умную» лампу, которая отследит подключение телефона постояльца к сети Wi-Fi и учтет время, которое он проведет в Instagram, Facebook и Twitter.

Если гости не будут пользоваться своими телефонами вообще, ночевку им предоставят бесплатно. «Наша инициатива направлена на улучшение цифрового здоровья, а также вознаграждение семей, которые умудряются держаться подальше от своих мобильных устройств», — резюмируют в шведском отеле.