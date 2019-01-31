Отчет: в странах Балтии можно было бы разместить тяжелое вооружение НАТО

Союзническим батальонам НАТО в странах Балтии и Польше скоро исполнится два года. Они работают лучше, чем предполагалось, но для готовности действовать в условиях кризиса им необходима тяжелая техника и действующий план, сказано в отчете Международного центра оборонных исследований, который будет опубликован сегодня, пишет Postimees.
«Мы не знаем, как повела бы себя Россия, если бы начиная с 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше не было союзнических сил НАТО. Боюсь, что они обязательно попытались бы испытать нас на прочность», - подвел итог один из авторов отчета, научный сотрудник центра Калев Стойческу («Eesti 200»)
Начиная с ранней весны 2017 года в Эстонии, Латвии, Литве и Польше расположена общая боевая группа – 4800 солдат стран-союзниц вместе с вооружением. Вместе с вооруженными подразделениями принимающей страны они составляют первую линию обороны, которая, при возникновении военного конфликта, должна принять бой.
В начале нынешней зимы Стойческу и его коллега Паули Ярвенпяэ опросили около 60 экспертов по обороне от Эстонии до Брюсселя, чтобы получить картину взаимодействия батальонов и собрать предложения, как усилить оборону.
Со слов Стойческу выясняется, что боевые группы стали историей успеха. Некоторые прежние страхи оказались безосновательными. Например, российская государственная пропагандистская машина не смогла спровоцировать воспринимаемые всерьез конфликты с солдатами-союзниками. Были предприняты попытки взломов телефонов и запуска лженовостей, но от этого восточный сосед на данный момент отказался, поскольку между союзниками не удалось спровоцировать раскол.
Во-вторых, больше нет никаких препятствий в цепочке управления. Боевые группы прекрасно интегрировались в государственные вооруженные силы: например, в Эстонии ротирующиеся бельгийские и британские подразделения в Тапа сейчас напрямую подчиняются командиру 1-й пехотной бригады, полковнику Вахуру Краузе. Все боевые группы управляются из штаб-квартиры Северо-восточного корпуса НАТО в Польше, который в свою очередь подчиняется голландскому Брюнсюму.
И то, что батальоны боевых групп в Латвии и Литве многонациональны, не доставляет головной боли. «Командиры говорят, что всё действительно работает, и им явно им нужно доверять. По сути они находятся в постоянной боевой готовности. Страны как в политическом, так и в военном смысле мотивированы участвовать, поскольку они получают очень хорошее обучение в наших жестких условиях, особенно сейчас – зимой», - сказал Стойческу.
По-военному, но умеренно
В случае агрессии России возможны три сценария: тотальный конфликт, региональный конфликт или ограниченное вторжение на территорию НАТО. Из опросов выяснилось, что эксперты видят важную роль боевых групп именно в третьем случае.
«В случае небольшого начала конфликта эти боевые группы очень хороши. Вместе с силами Эстонии, Латвии, Литвы и Польши они могли бы справиться, и это очень хороший фактор сдерживания»,- сказал Стойческу.
Теперь аналитики подсчитали, что если присоединить к подразделениям боевых групп местные мобилизованные военные силы, то в случае кризиса у НАТО в странах Балтии было бы как минимум по десять бригад в каждой. Если присоединить к ним вооруженные силы США и Польши, то для противостояния им России необходимо очень большое количество боеспособных подразделений, чтобы при нападении добиться нужного противовеса - три к одному.
Это одна из причин, по которой у НАТО нет желания увеличить батальоны боевых групп в странах Балтии до уровня бригады, как того хотели бы местные военные теоретики.
Теперь в отчете Центра оборонных исследований говорится, что ограничиваясь теми же силами, нужно было бы для обеспечения заслуживающего доверия сдерживания в Балтии и Польше сделать несколько дополнительных шагов.
Во-первых, в каждой из четырех стран можно было бы разместить необходимую бригадам военную технику, поскольку тогда, в случае возникновения конфликта, альянсу пришлось бы отправить на место только людей. Это означает расходы принимающих стран на строительство складов и ангаров, а также логистические расходы для отправляющего вооружение. Если бы вооружение уже находилось на месте, его можно было бы использовать во время учений и при возникновении кризиса, не опасаясь перекрытия перешейка Сувалки или морских и воздушных путей со стороны России.
Расклад пока что в пользу России
«Сейчас в НАТО очень много обсуждают, не воспримет ли это Россия как провокацию. Но если мы посмотрим на баланс сил в регионе, то он намного в пользу России», - объяснил Стойческу.
Во-вторых, нужно всерьез заняться составлением последующего плана на тот случай, если в Балтию потребуется очень быстро перебросить дополнительные силы НАТО. Частично это уже делается. Например, в июне прошлого года НАТО согласился с так называемым планом тридцати, который требует от союзников в случае возникновения кризиса собрать в Европе до 30 батальонов боевых групп, 30 эскадрилий и 30 кораблей меньше, чем за 30 дней.
Кроме того, в отчете советуют начать переговоры с США, чтобы какое-то их подразделение снова начало постоянно ротироваться между странами Балтии, поскольку присутствие американского флага значительно увеличивает ценность сдерживание в глазах России. Сейчас у штатов в Европе около 9900 солдат, они располагаются со своим снаряжением в Польше, Германии, Бельгии и Голландии.
Советник по безопасности президента ЭР Пеэтер Куймет сказал, что Эстония не делала напрямую США предложения для постоянного расположения своих подразделений и не ведет переговоров об этом.
«После запуска боевых групп США считает нужным постоянно держать подразделение в Польше, а в странах Балтии ротировать временно», - сказал Куймет. Так, например, в прошлом году в Латвии долгое время находилось американское вертолетное подразделение, с января по март 2018 года в Эмари располагалась целая эскадрилья штурмовиков F-16, морское подразделение США участвовало в учениях «Весенний шторм».
По словам Куймета, тучи над союзническими батальонами не сгустились, поскольку происходившее в НАТО в течение последних четырех лет было очень выгодно Эстонии. Правда, в случае начала конвенциональной войны, для защиты Эстонии потребовались бы дополнительные пехотных бригады и очень сильные воздушные и морские соединения, но постоянное расположение таких сил в странах Балтии сейчас нецелесообразно.
Сейчас сосредоточены скорее на том, чтобы у НАТО были быстрые механизмы принятия решений, профессиональные планы обороны и силы быстрого реагирования: «С этим целями Эстония и отправилась на летнюю встречу НАТО в верхах, в целом были принятые подходящие нам решения, а дела начали двигаться в правильном направлении», - сказал Куймет.