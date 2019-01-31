Отчет: в странах Балтии можно было бы разместить тяжелое вооружение НАТО

Это одна из причин, по которой у НАТО нет желания увеличить батальоны боевых групп в странах Балтии до уровня бригады, как того хотели бы местные военные теоретики.

Теперь в отчете Центра оборонных исследований говорится, что ограничиваясь теми же силами, нужно было бы для обеспечения заслуживающего доверия сдерживания в Балтии и Польше сделать несколько дополнительных шагов.

Во-первых, в каждой из четырех стран можно было бы разместить необходимую бригадам военную технику, поскольку тогда, в случае возникновения конфликта, альянсу пришлось бы отправить на место только людей. Это означает расходы принимающих стран на строительство складов и ангаров, а также логистические расходы для отправляющего вооружение. Если бы вооружение уже находилось на месте, его можно было бы использовать во время учений и при возникновении кризиса, не опасаясь перекрытия перешейка Сувалки или морских и воздушных путей со стороны России.

Расклад пока что в пользу России

«Сейчас в НАТО очень много обсуждают, не воспримет ли это Россия как провокацию. Но если мы посмотрим на баланс сил в регионе, то он намного в пользу России», - объяснил Стойческу.

Во-вторых, нужно всерьез заняться составлением последующего плана на тот случай, если в Балтию потребуется очень быстро перебросить дополнительные силы НАТО. Частично это уже делается. Например, в июне прошлого года НАТО согласился с так называемым планом тридцати, который требует от союзников в случае возникновения кризиса собрать в Европе до 30 батальонов боевых групп, 30 эскадрилий и 30 кораблей меньше, чем за 30 дней.

Кроме того, в отчете советуют начать переговоры с США, чтобы какое-то их подразделение снова начало постоянно ротироваться между странами Балтии, поскольку присутствие американского флага значительно увеличивает ценность сдерживание в глазах России. Сейчас у штатов в Европе около 9900 солдат, они располагаются со своим снаряжением в Польше, Германии, Бельгии и Голландии.

Советник по безопасности президента ЭР Пеэтер Куймет сказал, что Эстония не делала напрямую США предложения для постоянного расположения своих подразделений и не ведет переговоров об этом.

«После запуска боевых групп США считает нужным постоянно держать подразделение в Польше, а в странах Балтии ротировать временно», - сказал Куймет. Так, например, в прошлом году в Латвии долгое время находилось американское вертолетное подразделение, с января по март 2018 года в Эмари располагалась целая эскадрилья штурмовиков F-16, морское подразделение США участвовало в учениях «Весенний шторм».

По словам Куймета, тучи над союзническими батальонами не сгустились, поскольку происходившее в НАТО в течение последних четырех лет было очень выгодно Эстонии. Правда, в случае начала конвенциональной войны, для защиты Эстонии потребовались бы дополнительные пехотных бригады и очень сильные воздушные и морские соединения, но постоянное расположение таких сил в странах Балтии сейчас нецелесообразно.