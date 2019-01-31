Чт, 31.01.2019
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Родченков опасается российской мести

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Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

Сенатор США Роджер Уикер поблагодарил бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за храбрость, передает sports.ru.

«Без мужества доктора Родченкова мы бы так и не узнали о российском мошенничестве. Но сейчас он все еще скрывается, потому что боится, что русские головорезы однажды могут за ним прийти.

Доктор Родченков и другие храбрые люди, которые вскрывают преступления авторитарного режима, явно заслуживают лучшего», – рассказал Уикер.

Накануне обе палаты Конгресса США поддержали «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

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