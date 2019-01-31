Родченков опасается российской мести

Сенатор США Роджер Уикер поблагодарил бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за храбрость, передает sports.ru.
«Без мужества доктора Родченкова мы бы так и не узнали о российском мошенничестве. Но сейчас он все еще скрывается, потому что боится, что русские головорезы однажды могут за ним прийти.
Доктор Родченков и другие храбрые люди, которые вскрывают преступления авторитарного режима, явно заслуживают лучшего», – рассказал Уикер.
Накануне обе палаты Конгресса США поддержали «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.