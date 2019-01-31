Галерея: в Эстонии приземлился военный самолет с министром обороны Финляндии на борту

В четверг в 08.15 утра в аэропорту Тарту приземлился военный самолет: в Эстонию прибыл министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё, который примет участие в праздновании столетия битвы при Паю - одного из решающих сражений в Освободительной войне.
Нийнистё встретил его эстонский коллега Юри Луйк, пишет Tartu Postimees.
Сегодня исполнилось сто лет с момента сражения под мызой Паю. Этот бой был одним из самых кровопролитных в Освободительной войне, целью его было занять последние оборонительные позиции Красной армии возле Валга. Взятие Валга было крайне важным для Народного войска Эстонии, поскольку город является стратегическим железнодорожным узлом между Ригой и Россией. В яростной борьбе эстонцам и финнам ценой больших потерь удалось взять мызу Паю. Среди прочих, в бою был смертельно ранен один из наиболее активных офицеров Освободительной войны, лейтенант Юлиус Куперьянов. Усадьба Паю была последней оборонительной позицией Красной армии в Южной Эстонии. Победа в сражении при Паю помогла укрепить независимость как Эстонии, так и Латвии.