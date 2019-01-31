«Поставьте больше дорожных знаков, пока кого-то не сбили насмерть»: жительница Ласнамяэ недовольна организацией движения на своей улице

Как утверждает читательница, некоторое время назад на улице Ляэнемере установили знаки, говорящие о том, что это зона равнозначных перекрестков, но, очевидно, некоторые водители не придали этому особого значения. «Ездят по привычке, да еще и превышают скорость почти в два раза. Если максимально разрешенная скорость движения составляет 30 км/ч, многие пытаются пролететь по дороге под 60 км/ч, , - жалуется она. – А ведь тут детские сады, школы. Сама не раз видела, как машина только чудом не сбивала ребенка на пешеходном переходе. Причем вины детей в этом не было: их просто не было видно из-за припаркованных прямо на зебре автомобилей».

Читательница также упомянула, что нарушители скоростного режима сильно удивляются, когда выезжающая справа от них машина вынуждает их остановиться. «На слова о том, что здесь действует правило правой руки, могут и послать куда подальше. Я бы хотела с вашей помощью передать эту информацию тем людям, кто отвечает за организацию движения в городе. Пусть они установят дополнительные знаки, пока кого-то не сбили насмерть», - подытожила она.

По словам руководителя отдела организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Талво Рюйтельмаа, Ляэнемере-теэ является зоной, где максимальная скорость движения составляет 30 км/ч, о чем сообщают установленные при въезде знаки. «Как правило, в подобных зонах дополнительные знаки не устанавливаются. За ситуацией с движением постоянно следят, и если требуется — добавляют таблички, напоминающие, что водитель находится в зоне с максимально допустимой скоростью движения 30 км/ч. Если ситуация того требует, мы устанавливаем лежачих полицейских. Для борьбы с любителями погонять необходим надзор, которым занимается полиция. Мы передадим стражам правопорядка данную информацию».