В социальной сети Google скоро начнут закрывать учетные записи пользователей

о 2 апреля в Google+ начнут закрываться персональные учетные записи. До этого момента пользователи могут загрузить себе на устройство данные, которые хранились в социальной сети. Впрочем, фотографии из Google Photos не исчезнут при закрытии аккаунта Google+, пишет ixbt.com.

С 4 февраля станет невозможно создавать новые профили Google+, странички, сообщества или события. В ближайшие недели пропадет возможность входа на сайты с помощью Google+, вместо этого появится кнопка входа с помощью Google.

У корпоративных пользователей G Suite учетные записи останутся активными. Google закрывает Google+ только для обычных пользователей, которые не платят за G Suite.