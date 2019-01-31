Чт, 31.01.2019
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В социальной сети Google скоро начнут закрывать учетные записи пользователей

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Google logo

ФОТО: ARND WIEGMANN / REUTERS

Компания Google объявила на специальной страничке поддержки о скором закате социальной сети Google+. Изначально об этом сообщалось еще в октябре, а теперь объявлены сроки этапов по закрытию.

о 2 апреля в Google+ начнут закрываться персональные учетные записи. До этого момента пользователи могут загрузить себе на устройство данные, которые хранились в социальной сети. Впрочем, фотографии из Google Photos не исчезнут при закрытии аккаунта Google+, пишет ixbt.com.

С 4 февраля станет невозможно создавать новые профили Google+, странички, сообщества или события. В ближайшие недели пропадет возможность входа на сайты с помощью Google+, вместо этого появится кнопка входа с помощью Google. 

У корпоративных пользователей G Suite учетные записи останутся активными. Google закрывает Google+ только для обычных пользователей, которые не платят за G Suite.

Социальная сеть Google оказалась неуспешной, она так и не набрала популярности. К решению о закрытии Google подтолкнул прошлогодний скандал с утечкой данных пользователей. 

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