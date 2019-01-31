ЧП в Таллиннском аэропорту: идущий на посадку самолет заполнился дымом

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту эвакуировали пассажиров прибывшего из Хельсински самолета: его салон заполнился дымом, пишет Postimees.
Рейс AY1031, который выполняла дочерняя компания Finnair - Norra, стартовал из Хельсинки в 20.35. Самолет ATR72-500 приземлился в Таллинне в 21.10, на его борту находился 41 пассажир.
Как сообщили в Finnair, при посадке пилоты заметили в салоне дым и приняли решение эвакуировать пассажиров после приземления. "Всех пассажиров благополучно эвакуировали", - говорится в заявлении авиаперевозчика.
Самолет пройдет тщательный осмотр, о случившемся уведомили финский Центр расследований, связанных с безопасностью.
Одна из пассажирок написала в своем "Инстаграме", что теперь научилась открывать аварийные выходы в самолетах. Она добавила, что в салоне был не только дым, но и искры.