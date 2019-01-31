Чт, 31.01.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • ЧП в Таллиннском аэропорту: идущий на посадку самолет заполнился дымом

ЧП в Таллиннском аэропорту: идущий на посадку самолет заполнился дымом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Эвакуация пассажиров из самолета, приземлившегося в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: akrogreip/Instagram

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту эвакуировали пассажиров прибывшего из Хельсински самолета: его салон заполнился дымом, пишет Postimees.

Рейс AY1031, который выполняла дочерняя компания Finnair - Norra, стартовал из Хельсинки в 20.35. Самолет ATR72-500 приземлился в Таллинне в 21.10, на его борту находился 41 пассажир.

Как сообщили в Finnair, при посадке пилоты заметили в салоне дым и приняли решение эвакуировать пассажиров после приземления. "Всех пассажиров благополучно эвакуировали", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Самолет пройдет тщательный осмотр, о случившемся уведомили финский Центр расследований, связанных с безопасностью.

Одна из пассажирок написала в своем "Инстаграме", что теперь научилась открывать аварийные выходы в самолетах. Она добавила, что в салоне был не только дым, но и искры.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ