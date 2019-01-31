«Ласнамяэский дровосек»: водитель, припарковавший автомобиль в сугробе на тротуаре, решил, что ему дозволено все

Затем автомобилист собрал еловые ветки и подложил их под колеса машины, чтобы таким образом выбраться из снежного плена.

Автор ролика сообщил, что видео снимал ребенок, который как раз и сажал эти елки.

Инцидент имел место на улице Ляэнемере-теэ. С помощью сайта Google-карты можно увидеть, что под толстым слоем снега скрывается тротуар.

Как сообщили в Муниципальной полиции, заснятого на видео нарушителя можно призвать к ответственности, поскольку могло иметь место нарушение Правил благоустройства города Таллинна.

Согласно ч.3 ст.13 Правил, запрещено наносить ущерб зонам озеленения, участкам на кладбищах, дерну и цветам, ломать, самовольно вырубать или уничтожать деревья или кусты. Пересадка деревьев с диаметром ствола более 8 см (кроме плодовых деревьев и кустов, растущих на участке, находящемся в частной собственности) разрешается только при согласовании с Департаментом окружающей среды).

В Муниципальной полиции попросили автора публикации позвонить по телефону 6457945 или отправить электронное письмо по адресу mihhail.sergejev@tallinnlv.ee, чтобы призвать запечатленного на видео нарушителя к ответственности.