"Формулу-1" ждут серьезные изменения

Новые хозяева "Формулы" предлагают со следующего сезона расширить очковую зону до 15 или 20 позиций. Также, с сезона-2021 предлагает ужесточить технический регламент. Планируется сокращение времени свободных заездов, ужесточение комендантского часа для любых работ с машинами по ходу Гран-при. Владельцы "королевских гонок" также предлагают ввести более строгие ограничения на стендовые испытания и симуляции на базе. Для того, чтобы эти изменения были приняты, до 30 апреля потребуется 70% голосов Комиссии "Формулы-1".