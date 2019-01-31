Финансовый отчет Tesla: компания показала внушительный рост выручки

Итак, по итогам четвертой четверти выручка Tesla составила 7,23 млрд долларов, что более чем вдвое выше показателя годичной давности. По итогам всего года выручка составила 21,46 млрд долларов, увеличившись почти вдвое, пишет ixbt.com.

Вопреки утверждениям аналитиков, квартал Tesla завершила с чистой прибылью в размере 210 млн долларов, хотя по итогам года, конечно, был зафиксирован убыток в 1 млрд долларов, но это более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.