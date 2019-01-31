Финансовый отчет Tesla: компания показала внушительный рост выручки

Пару дней назад появилась информация о том, что в грядущем финансовом отчете компания Tesla снова расскажет об убытках. Сегодня этот отчет был опубликован, так что мы можем это проверить.
Итак, по итогам четвертой четверти выручка Tesla составила 7,23 млрд долларов, что более чем вдвое выше показателя годичной давности. По итогам всего года выручка составила 21,46 млрд долларов, увеличившись почти вдвое, пишет ixbt.com.
Вопреки утверждениям аналитиков, квартал Tesla завершила с чистой прибылью в размере 210 млн долларов, хотя по итогам года, конечно, был зафиксирован убыток в 1 млрд долларов, но это более чем вдвое меньше, чем в 2017 году.
Tesla также похвасталась успехами с моделью Model 3. В частности, в США по итогам года именно этот автомобиль стал самым продаваемым в премиум-сегменте, а также лидером среди легковых автомобилей с точки зрения выручки во второй половине года. Кроме того, компании удалось почти втрое нарастить производство аккумуляторов для электромобилей.