Новые деловые районы переманивают клиентов из Старого города

Как сказал Кирилл Вигул, основными проблемами Старого города являются дорогая парковка и плохой доступ. Это означает, что многие фирмы уже переехали или планируют переезжать из Старого города. «Еще десять лет назад Старый город как деловой центр был очень престижным местом: там, например, было расположено много адвокатских бюро, а сейчас арендаторов найти трудно», - отметил Вигул.

«Да и цены не те, что раньше. В 2000-х годах за квадратный метр коммерческой площади в Старом городе платили 10 000 евро, сейчас к таким дорогим объектам интереса нет. В других местах есть предложения гораздо более выгодные», - сказал Вигул.

«Со Старым городом успешно конкурируют такие коммерческие районы, как Ротерманни, Теллискиви, а также Порто Франко и Юлемисте, - отметил Вигул. - Недавно открытые рестораны уже переехали в эти районы. Клиенты предпочитают подвальным кафе Старого города новые просторные заведения с красивыми видами и хорошей возможностью для парковки».

По словам руководителя 1Partner Kommertskinnisvara, Старый город утратит свою значимость и как место для шопинга, так как в новых деловых районах строятся и новые торговые центры.