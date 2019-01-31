«От Таллинна защемило сердце»: Владимир Симонов о спектакле «Дядя Ваня» и эстонской публике

В этом году спектаклю «Дядя Ваня» в постановке Римаса Туминаса исполняется десять лет. По словам Владимира Симонова, спектакль за эти годы, безусловно, изменился.

«Максимум изменений происходил первые пятнадцать спектаклей. После этого спектакль стабилизировался, - говорит Симонов. - Но, конечно, и мы с каждым новым днем меняемся, а вместе с нами меняется и спектакль. Иногда он становится ближе к оригиналу, иногда в него привноситься что-то революционно новое. Кроме того, многое зависит от зрителя, как он воспринимает».

Говоря об эстонской публике, Симонов назвал ее более сдержанной: «Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Мысль-то в спектакле одна, но темпераменты разные: кто-то хлопает каждые пять минут и так беседует с актером, а кто-то в конце отдает себя всего на аплодисменты. В итоге важно то, чтобы зритель понял. Иногда публика до конца спектакля не понимает, насколько ты проникся, как ты сотворил все это. Но в конце спектакля понимает».

Режиссер спектакля «Дядя Ваня» Римас Туминас сыграл значительную роль в театральной карьере Симонова: «Когда Римас пришел в театр имени Вахтангова, это стало поворотным моментом для меня. Из все моих лет в театре (Симонов пришел в театр им. Вахтангова почти 40 лет назад — прим.ред.) десять лет под руководством Римаса — самые мои яркие страницы. Он помог мне глубже раскрыться».

Помимо театра, Симонова можно увидеть и на телеэкранах. Так, он принял участие в одном из нашумевших в прошлом году российских проектов — сериале «Домашний арест», сыграв ректора Эдуарда Валентиновича Каргаполова. «От участия в этом проекте остались самые хорошие и приятные впечатления. Прекрасный режиссер Петр Буслов, который снимает не сериалы, а фильмы. И, кстати, этот сериал фактически снимался как фильм. Это видно и по декорациям, и по времени: мы снимали по 50 сцен в день».

То, каким увидели зрители ректора Каргаполова, отчасти заслуга и Симонова. «В «Домашнем аресте» я играл роль, которую придумал процентов на 80 сам. Семен Слепаков (сценарист и продюсер сериала — прим.ред.) разрешил мне импровизировать чуть-чуть, а я слишком много импровизировал, но ему все нравилось. И он на следующий день приходил и уже приносил под меня написанную сцену».

Симонов посетовал, что из-за плотного графика в этот раз ему толком не удалось погулять по Таллинну: «Гастроли очень короткие, а мы пришиты к самолетам и поездам. Это раньше, лет 20-30 назад, когда театр приезжал на гастроли, сначала один день отводился на знакомство с городом и отдых, а потом еще - на прощание с городом, прогулку по набережной или по Старому городу».