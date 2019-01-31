Полиция объявила конкурс на обустройство восточной границы Эстонии

Строительные работы в рамках первого этапа пройдут на узком участке длиной 23,5 км в Выруском уезде между тройным пограничным стыком Эстонии, Латвии и России и погранпунктом Лухамаа, сообщил пресс-секретарь департамента.

Срок подачи предложений 5 марта, вслед за этим комиссия отберет соответствующих требованиям участников. Они получат доступ к основному проекту строительства инфраструктуры юго-восточной границы, чтобы окончательно оформить предложение. При условии, что тендер пройдет по плану, договор с победителем заключат осенью этого года, а строительные работы начнутся не позднее начала следующего года.

По текущим прогнозам, строительство пограничной инфраструктуры на участке 23,5 км займет ориентировочно два года. В это время департамент будет заниматься подготовкой и объявлением тендеров по дальнейшим участкам пограничной зоны и строительными работами.

Тендеры планируется объявлять поэтапно, предполагается, что строительство последнего участка границы будет завершено к 2026 году, если тендеры пройдут без помех.

Глава бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, представляя журналистам ход благоустройства восточной границы и дальнейшие планы, отметил, что строительные работы осложняют ограничения передвижения в пограничной зоне и болотистая местность.

«Когда один тендер завершится и у нас будет партнер, мы приступим к новому тендеру, строительство на новом участке будет начинаться в то время, пока будет продолжаться строительство на предыдущем, - сказал Беличев. - По плану мы все время будем вести строительство и не будем дожидаться, пока завершатся работы на очередном участке».

«Если тендер по последнему участку пройдет в период с 2023 по 2024 год, то работы на последнем участке могли бы завершиться к 2026 году», - сказал Беличев. В то же время он не исключил, что тендеры могут затянуться, и привел в пример конкурс на покупку формы, который затянулся из-за споров.