Жители ЕС теряют доверие к роботам

Они проанализировали результаты репрезентативных исследований, которые в последние годы проводит Европейская комиссия. Учитывались цифры 2012, 2014 и 2017-го годов. В числе 80 тысяч опрошенных из 27 стран - около 1600 немцев.

В целом европейцы положительно относятся к роботам. Это и не удивительно: в промышленности без них сегодня не обойтись. По данным Федерального статистического ведомства Германии, каждое второе крупное предприятие в стране использует роботов - в частности, в таких операциях, как сварка, покраска, в транспортной области…

Но вот когда речь заходит о применении роботов в медицине, в уходе за больными и стариками или в офисе, с 2012 года наметился тренд в сторону скепсиса. О причинах этого данные исследования не говорят. Но один из его организаторов, Маркус Аппель из университета Вюрцбурга, уверен: главная причина - в том, что люди боятся за свои рабочие места. Именно поэтому, подчеркнул он в интервью информационному агентству dpa, робототехника становится менее популярной.