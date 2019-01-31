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Первый месяц нового года завершается, а как обстоят дела с обещаниями, которые вы себе дали под звон курантов? Автор техноблога Digitark Харди Кеэрутая подготовил обзор мобильных приложений, которые помогут в этом нелегком деле!

Многие в новом году начинают с новыми усилиями стремиться к достижению новых целей, но частенько сталкиваются с критикой: «Что останется от этих грандиозных планов через пару месяцев?», – спрашивают скептики. Надежда на то, что, возможно, тогда все получится в следующем году. Понятно, что от критики мало толку, а для новых попыток годится любой момент.

Новые полезные привычки – дело, несомненно, хорошее, но не менее важно избегать дурных привычек. Для того, чтобы смарт-устройство не превратилось в пожирателя времени, за последний год были разработаны соответствующие меры: для пользователей iPhone – Screen Time, для Android – Digital Wellbeing. Их своевременное напоминание позволит удержаться от бесцельного интернет-серфинга и провести время с пользой.

Утренние приложения

Существует великое множество приемов и тактик, но в повестке дня активных людей есть одна постоянная привычка, которой они следуют еще до самого главного приема пищи.