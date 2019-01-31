В Эстонию попала непригодная в пищу польская говядина

Через польских перекупщиков говядина попала в эстонские предприятия Nõo Lihatööstus и KARIA OÜ. VTA сразу же сообщила об этом в обе фирмы и распорядилась остановить дальнейший оборот этой партии.

По словам заместителя гендиректора VTA Олева Калда, в качестве предупредительной меры польские предприятия отозвали партию говядины, поскольку на скотобойне проверка мяса на была произведена должным образом. "Поскольку в случае данной партии не был произведен последующий контроль, продукт считается непригодным и это мясо нельзя употреблять в пищу", - сказал Калда.

Благодаря сотрудничеству с VTA и быстрой реакции Nõo Lihatöös и KARIA OÜ, говядина не попала на рынок.

Вчера финский портал Yle писал, что из Польши в Финляндию контрабандой было доставлено 250 кг некачественной говядины от предположительно больных животных. Финские власти выясняют, попало ли мясо на прилавки. На прошлой неделе польский портал TVN24 опубликовал видео, на котором видно, как на скотобойню привезли больных животных. Они не могли стоять на ногах и их забили незаконно, нарушив предписания Ветеринарного департамента.