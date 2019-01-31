Картина дня: ЧП в аэропорту, жертвы гриппа и бригада нелегалов на строительном объекте в Таллинне

ЧП в Таллиннском аэропорту: идущий на посадку самолет заполнился дымом

Вчера вечером в Таллиннском аэропорту эвакуировали пассажиров прибывшего из Хельсински самолета: его салон заполнился дымом. Читать далее...

"Будет трагедия": в Петербурге массово эвакуируют школы, больницы и торговые центры

Ученики более тридцати школ Петербурга эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Читать далее...

Денис Бородич: у нас не рабовладельческий строй. За две недели 100 водителей не найти!

С 1 февраля Таллинну предстоит перенять 11 автобусных линий у частного перевозчика, оказавшегося неплатежеспособным. К чему готовиться горожанам? Читать далее...

«От Таллинна защемило сердце»: Владимир Симонов о спектакле «Дядя Ваня» и эстонской публике

В среду, 30 января, на сцене концертного зала Alexela театр имени Вахтангова показал спектакль по знаменитой пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке худрука Римаса Туминаса. Перед спектаклем Rus.Postimees побеседовал с исполнителем роли профессора Серебрякова, народным артистом России Владимиром Симоновым. Читать далее...

«Ласнамяэский дровосек»: водитель, припарковавший автомобиль в сугробе на тротуаре, решил, что ему дозволено все

В Facebook-сообществе EZ-дуны было опубликовано видео, главным героем которого стал автомобилист, припарковавший автомобиль на тротуаре, где тот и увяз в сугробе. Чтобы спасти машину из ловушки, водитель решил лишить веток росшую поблизости елку. Читать далее...

В Эстонию попала непригодная в пищу польская говядина

Вчера польское ведомство RASFF сообщило, что непригодная в пищу говядина попала в другие государства Евросоюза, в том числе и в Эстонию. Читать далее...

В Эстонии свирепствует грипп: умерли восемь человек

С декабря от осложнений после гриппа скончались восемь человек. Все они входили в группы риска, сообщил Департамент здоровья. Читать далее...

Жертва ледяной глыбы Милана: я просто хочу быть как другие люди

Жизнь эстонки Миланы Каштановой перевернулась после того, как в Петербурге ей на голову с крыши дома упала ледяная глыба. Милана впала в кому, ни один врач не давал ее семье надежды на то, что она выкарабкается. Читать далее...

Отчет: в странах Балтии можно было бы разместить тяжелое вооружение НАТО

Союзническим батальонам НАТО в странах Балтии и Польше скоро исполнится два года. Они работают лучше, чем предполагалось, но для готовности действовать в условиях кризиса им необходима тяжелая техника и действующий план, сказано в отчете Международного центра оборонных исследований, который будет опубликован сегодня. Читать далее...

Педофилия, наркопреступления и избиение женщин: из EKRE исключили 200 уголовников

Из рядов Эстонской консервативной народной партии (EKRE) исключен 201 человек - речь идет о лицах, которые наказывались в уголовном порядке и данные которых не удалены из регистра наказаний. Читать далее...

Безработица в Эстонии удерживается на одном из низких в ЕС уровней