Картина дня: ЧП в аэропорту, жертвы гриппа и бригада нелегалов на строительном объекте в Таллинне

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
ЧП в Таллиннском аэропорту: идущий на посадку самолет заполнился дымом
Вчера вечером в Таллиннском аэропорту эвакуировали пассажиров прибывшего из Хельсински самолета: его салон заполнился дымом. Читать далее...
"Будет трагедия": в Петербурге массово эвакуируют школы, больницы и торговые центры
Ученики более тридцати школ Петербурга эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Читать далее...
Денис Бородич: у нас не рабовладельческий строй. За две недели 100 водителей не найти!
С 1 февраля Таллинну предстоит перенять 11 автобусных линий у частного перевозчика, оказавшегося неплатежеспособным. К чему готовиться горожанам? Читать далее...
«От Таллинна защемило сердце»: Владимир Симонов о спектакле «Дядя Ваня» и эстонской публике
В среду, 30 января, на сцене концертного зала Alexela театр имени Вахтангова показал спектакль по знаменитой пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» в постановке худрука Римаса Туминаса. Перед спектаклем Rus.Postimees побеседовал с исполнителем роли профессора Серебрякова, народным артистом России Владимиром Симоновым. Читать далее...
«Ласнамяэский дровосек»: водитель, припарковавший автомобиль в сугробе на тротуаре, решил, что ему дозволено все
В Facebook-сообществе EZ-дуны было опубликовано видео, главным героем которого стал автомобилист, припарковавший автомобиль на тротуаре, где тот и увяз в сугробе. Чтобы спасти машину из ловушки, водитель решил лишить веток росшую поблизости елку. Читать далее...
В Эстонию попала непригодная в пищу польская говядина
Вчера польское ведомство RASFF сообщило, что непригодная в пищу говядина попала в другие государства Евросоюза, в том числе и в Эстонию. Читать далее...
В Эстонии свирепствует грипп: умерли восемь человек
С декабря от осложнений после гриппа скончались восемь человек. Все они входили в группы риска, сообщил Департамент здоровья. Читать далее...
Жертва ледяной глыбы Милана: я просто хочу быть как другие люди
Жизнь эстонки Миланы Каштановой перевернулась после того, как в Петербурге ей на голову с крыши дома упала ледяная глыба. Милана впала в кому, ни один врач не давал ее семье надежды на то, что она выкарабкается. Читать далее...
Отчет: в странах Балтии можно было бы разместить тяжелое вооружение НАТО
Союзническим батальонам НАТО в странах Балтии и Польше скоро исполнится два года. Они работают лучше, чем предполагалось, но для готовности действовать в условиях кризиса им необходима тяжелая техника и действующий план, сказано в отчете Международного центра оборонных исследований, который будет опубликован сегодня. Читать далее...
Педофилия, наркопреступления и избиение женщин: из EKRE исключили 200 уголовников
Из рядов Эстонской консервативной народной партии (EKRE) исключен 201 человек - речь идет о лицах, которые наказывались в уголовном порядке и данные которых не удалены из регистра наказаний. Читать далее...
Безработица в Эстонии удерживается на одном из низких в ЕС уровней
Безработица в Эстонии удерживается на одном из низких в ЕС уровней; в 19 странах еврозоны в декабре 2018 года она осталась на минимальном уровне с октября 2008 года в 7,9%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Динамика показателя совпала с прогнозами экспертов. Читайте далее...
Судебный процесс века: в рамках дела бизнесменов Хирва и Гаммера обвиняются 22 человека
Госпрокуратура передала в суд дело обвиняемых в руководстве преступным объединением Хуберта Хирва и Павла Гаммера. Всего обвинение предъявлено 22 людям и четырем предприятиям, в том числе предполагаемому лидеру преступного мира Ахмеду Оздоеву и присяжному адвокату Виктору Сяргава. Читайте далее...
Налоговый департамент сделал важное объявление
Учреждения и предприятия, предлагающие льготные услуги, должны до пятницы, 1 февраля подать в Налогово-таможенный департамент (EMTA) данные по расходам людей. Читайте далее...
В Скандинавию пришли морозы: в Швеции температура воздуха упала до -39,5 градуса
На севере Швеции зарегистрирована температура воздуха 39,5 градуса мороза, что является температурным рекордом января. Читайте далее...
В Таллинне полиция обнаружила на строительном объекте бригаду нелегалов
В среду в ходе проверки одной из строительных площадок столицы сотрудники Департамента полиции и погранохраны обнаружили десятерых нелегалов. Читайте далее...
"Они устали": роботы Starship прекратили развозить покупки по Мустамяэ
Starship, фирма, занимающаяся разработкой роботов-курьеров, сообщила, что из-за плохих условий на тротуарах прерывает разноску посылок по Мустамяэ. Читайте далее....
Почти все титулы лучших спортсменов Нарвы получили стрелки
Городские власти Нарвы подвели итоги спортивного года, наградив лучших спортсменов, тренеров, организаторов соревнований и лучшие команды города. В этом году больше всего наград получили представители пулевой стрельбы. Читайте далее...
"Меня не волнует": водитель таллиннского троллейбуса оставил на остановке мужчину в инвалидной коляске
В соцсетях распространяется описание случая, произошедшего с человеком в инвалидной коляске: два водителя троллейбуса оставили на остановке мужчину с особыми потребностями, который дал им знак, что хочет попасть в троллейбус. Читайте далее...
Государство выделит почти миллион евро для проведения тестовых заездов чемпионата мира по авторалли
На сегодняшнем кабинетном заседании правительство поддержало предложение министра культуры Индрека Саара выделить 980 000 евро на организацию в Эстонии официальных тестовых заездов чемпионата мира по авторалли (WRC). Читайте далее...
Яна Тоом раскритиковала награждение орденом скандального украинского политика
Евродепутат Яна Тоом подвергла критике решение президента Керсти Кальюлайд удостоить государственной награды украинского политика Борислава Березу, недавно привлекшего внимание скандалом с применением насилия. Читайте далее...
Пропавшая пожилая женщина найдена
Полиция ищет пропавшую в Таллинне 86-летнюю Зинаиду. Центр тревоги получил сообщение о пропаже женщины сегодня днем. По словам близких, женщина ушла из дома в Ласнамяэ сегодня утром в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Позже полиция сообщила, что женщина найдена и с ней все в порядке. Читайте далее...
С пятницы клиентов Swedbank и Coop Pank ждут изменения
С пятницы клиенты банков Swedbank и Coop Pank не смогут больше пользоваться карточками с паролями в интернете. Читайте далее...
Luminor попал в «черные списки», машины банка не пускают в Россию
В последние дни в редакцию Rus.Postimees обратились сразу несколько человек, которые рассказали, что на границе с Россией российская сторона массово разворачивает автомобили, находящиеся в лизинге у банка Luminor. Читайте далее...
Суд обязал полицию удалить видео задержания Хуберта Хирве
Сегодня Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу Хуберта Хирве, который обвиняется в руководстве преступной группировкой, и обязал Департамент полиции и погранохраны (PPA) удалить видео задержания Хирве, которое было загружено 16 февраля прошлого года. Читайте далее...
Сборная Эстонии уступила Болгарии и лишилась шансов на поездку на чемпионат мира
Сборная Эстонии по футзалу не смогла обыграть в квалификационном турнире команду Болгарии 2:3. Поражение стало вторым подряд в отборочном турнире. Читайте далее...
Галерея: с улиц Таллинна не успевают убирать снег
Все ресурсы брошены на то, чтобы вывезти снег, которым завалены таллиннские улицы. Читайте далее...
Катри Райк представила демо-версию своей новой книги о Нарве
Книга “Моя Нарва”, написанная тогда еще директором местного колледжа Тартуского университета Катри Райк наделала много шума - нарвитяне и хвалили ее, и критиковали за непривычный взгляд на жизнь города. Теперь Катри Райк готовит новую книгу о Нарве, а 31 января представила в театральной центре Vaba Lava сокращенный в 10 раз вариант, своего рода демо-версию. Читайте далее...