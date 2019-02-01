Глава "Газпрома" владеет квартирой площадью почти 1400 квадратных метров

Как выяснилось, Миллер владеет квартирой площадью 1396 квадратных метров. Эти апартаменты находятся в Санкт-Петербурге, в доме по адресу Мытнинская набережная, дом 5, литера А (он также имеет адрес Зоологический переулок, дом 2-4, литера Б). На том же, шестом этаже находятся еще две квартиры главы "Газпрома" площадью 186 и 401 квадратный метр. И если о последней стало известно еще несколько лет назад, то сведения о первых двух квартирах Миллера появились в СМИ впервые. Если все три квартиры, купленные Миллером в 2014 году, соединены между собой, то их общая площадь составляет 1983 квадратных метра.

Окна двух найденных журналистами квартир Миллера выходят на реку. "Когда глава "Газпрома" выходит на террасу или на лоджию, он видит Неву, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж. Очень красиво, в общем", – говорится в публикации.

Кадастровая стоимость 1396-метровой царь-квартиры составляет 284 млн рублей, но ее рыночная цена гораздо выше. Так, в соседнем доме на продажу за 360 млн рублей выставлена квартира площадью 608 квадратных метров. Исходя из этой цены, можно сказать, что квартира Миллера стоит не менее 1 млрд рублей.

На месте дома на Мытнинской набережной до 2008 года стоял бывший доходный дом купцов Кириковых, построенный в 1888 году известным архитектором Иваном Иорсом. В разные годы в этом доме располагались 5-е женское начальное училище, редакция журналов "Вестник жировых веществ" и "Известия российского общества винокуренных заводчиков", а также общежития Ленинградского государственного университета. В 2012 году на месте снесенного доходного дома компания ОАО "Возрождение Санкт-Петербурга" возвела элитное жилое здание. Часть помещений в нем под офисы снимает "Газпромбанк".