Пт, 1.02.2019
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Обокравший клиентов и работодателя маклер получил по заслугам

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Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Périg MORISSE / PantherMedia / Périg MORISSE/ Scanpix

Двадцативосьмилетний англичанин Роберт Паркер любил жить на широкую ногу. Исключенный из университета молодой человек попал в мир недвижимости благодаря своей матери, хорошая подруга которой владела риелтерской компанией, поведал портал Kodustiil

Однако Паркер обманул доверие работодателя и клиентов, пишет thesun.co.uk. В интервью изданию собственница бюро недвижимости Нина Чиверс рассказала: однажды обнаружилось, что фирма стала получать меньший доход при том же обороте. Было начато расследование.  

Оказалось, что одержимый жаждой наживы и склонный к азартным играм Паркер за семь лет, которые он проработал в фирме подруги своей матери, присвоил более 350 000 евро, в переводе на наши деньги. 

Он действовал нагло и умело, но удивительно плохо маскировался. Так, более 57 000 евро были потрачены на различные тотализаторы, он покупал дорогие товары и заказывал их доставку прямо в офис. Также он пристрастился к путешествиям, причем ездил только на дорогие курорты.

Теперь маклеру придется провести три года и два месяца за тюремной решеткой. Рынок недвижимости теперь для него закрыт навсегда.

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