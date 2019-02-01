Обокравший клиентов и работодателя маклер получил по заслугам

Однако Паркер обманул доверие работодателя и клиентов, пишет thesun.co.uk. В интервью изданию собственница бюро недвижимости Нина Чиверс рассказала: однажды обнаружилось, что фирма стала получать меньший доход при том же обороте. Было начато расследование.

Оказалось, что одержимый жаждой наживы и склонный к азартным играм Паркер за семь лет, которые он проработал в фирме подруги своей матери, присвоил более 350 000 евро, в переводе на наши деньги.

Estate agent who stole £300k and splashed it on luxury holidays caught after being spotted kissing nicked cash on CCTV https://t.co/LW9DYKKmZ0 — The Sun (@TheSun) January 30, 2019

Он действовал нагло и умело, но удивительно плохо маскировался. Так, более 57 000 евро были потрачены на различные тотализаторы, он покупал дорогие товары и заказывал их доставку прямо в офис. Также он пристрастился к путешествиям, причем ездил только на дорогие курорты.