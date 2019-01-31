Безработица в Эстонии удерживается на одном из низких в ЕС уровней

В ЕС безработица осталась на уровне 6,6%, который является самым низким показателем в ЕС с января 2000 года. В 28-ми странах ЕС в декабре насчитывалось 16 306 млн безработных, из которых 12 919 млн находились в зоне евро.

По сравнению с предыдущим месяцем число безработных сократилось на 75 тыс. и в ЕС, и в зоне евро. По сравнению с декабрем 2017 года безработных стало меньше на 1 533 млн в ЕС и на 1 174 млн - в еврозоне.

Среди стран ЕС самые низкие показатели безработицы в декабре 2018 г. зафиксированы в Чехии (2,1%), Германии (3,3%), Польше (3,5%) и Нидерландах (3,6%), а самые высокие - в Греции (18,6%) и Испании (14,3%).

Данные по безработице в Эстонии поступают с месячной задержкой, в ноябре безработица в стране была на уровне 4,6%, за месяц снизившись на 0,6 процентных пункта. В восьми странах ЕС безработица еще ниже, чем в Эстонии.

В декабре 2018 года безработица в Латвии составила 7,1% и была выше, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные "Eurostat" о 24 странах ЕС.

Выше, чем в Латвии, безработица в декабре была в Испании (14,3%), Италии (10,3%), Франции (9,1%), на Кипре (8,8%) и в Хорватии (7,7%).

Самый низкий в ЕС уровень безработицы в декабре 2018 года зарегистрирован в Чехии (2,1%). В Германии он составил 3,3%, в Польше - 3,5%, в Нидерландах - 3,6%, на Мальте и в Румынии - 3,8%.

В Литве безработица в декабре составила 6,3%.

По сравнению с декабрем 2017 года уровень безработицы снизился во всех странах ЕС за исключением Франции где показатель не изменился. Наибольшее снижение в годовом выражении зафиксировано Греции (с 21% до 18,6%), Испании (с 16,5% до 14,3%) и Хорватии (с 9,7% до 7,7%),