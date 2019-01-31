Судебный процесс века: в рамках дела бизнесменов Хирва и Гаммера обвиняются 22 человека

В рамках переданного в суд уголовного дела Хирва и Гаммера обвиняют в руководстве преступным объединением, а пятеро мужчин и три женщины обвиняются в принадлежности к объединению. Согласно обвинению, 60-летний Хирв и 55-летний Гаммер с 2008 года руководили преступным объединением, деятельность которого была направлена на совершение экономических преступлений с целью извлечения материальной выгоды.

По словам госпрокурора Кати Рейтсак, преступное объединение посредством находившихся под его контролем фирм занималось обширной налоговой преступной деятельностью. «Значительную долю налоговой преступной деятельности составляли систематически выплачивавшиеся в ресторанных предприятия руководителей преступного объединения зарплаты в конвертах. Материальная выгода, бывшая целью объединения, достигалась с помощью совершавшихся в качестве побочной деятельности коррупционных и имущественных преступлений. Наряду с извлечением материальной выгоды преступное объединение также занималось частной слежкой и незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и глушителей», - сказала Рейтсак.

Хирв и Гаммер обвиняются в руководстве преступным объединением, частной слежке, даче взяток в частном секторе, сокрытии налоговых обязанностей, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и обращении с запрещенным для гражданского обращения оружием. Гаммер также обвиняется в вымогательстве. Ардо (45), Виктор (36), Елена (59), Александр (46), Сергей (49), Вильяр (50), Инга (55) и Инна (53) обвиняются в принадлежности к преступному объединению.

Обвинение в принадлежности к преступному объединению предъявлено также трем фирмам – OU Escado Grupp, Restoplus OU и Emerana OU. OU Novatek Holding обвиняется в попытке мошенничества с льготами.

Ардо также обвиняется в подделке документа и попытке мошенничества с льготами, Елена в подделке документов, использовании фальсифицированных документов и уклонении от уплаты налогов, а Виктор Сяргава — в умышленном пользовании фальсифицированным документом.

Александр и Сергей также обвиняются в частной слежке, а Александр также в незаконном обращении с огнестрельным оружием и владении запрещенным для гражданского обращения оружием.

Наряду с руководителями и членами преступного объединения также предъявлены обвинения Хандо (41) — в сокрытии бухгалтерских документов, Ахмету (58) — в вымогательстве и Ивару (46) — в получении взяток в частном секторе.

В совершении налоговых преступлений обвиняются Михкель (36), Галина (61), Любовь (33), Наталья (45), Рауль (55), Анна (33), Нина (70) и Светлана (60).

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 1,3 млн евро, в том числе ценные украшения, произведения искусства, огнестрельное оружие, чучела и прочее. Кроме того, на недвижимость обвиняемых установлены ипотеки на сумму более 3,8 млн евро.