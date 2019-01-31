Luminor попал в «черные списки», машины банка не пускают в Россию

«Разворачивают все автомобили Luminor, говорят, что банк внесен в черные списки», - сообщили читатели.

С вопросом, что происходит, мы обратились непосредственно в банк.

Руководитель по связям с общественностью банка Luminor Хедвиг Мейдра объяснила, что ситуация на границе по-прежнему остается сложной и, как у других лизинговых фирм, у клиентов Luminor могут возникнуть препятствия при пересечении российской границы. Причиной является изменение российских правовых актов, касающихся деятельности таможни, которые ввели ограничения для автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе (в том числе, в Эстонии), в том числе, для легковых автомобилей лизинговых предприятий.

«После последнего изменения российских правовых актов, от декабря 2018 года, определено, что если предприятие попало в черные списки из-за того, что как минимум одна машина этого собственника все равно по каким причинам не покинула территорию России в установленные сроки, то следующий автомобиль того же собственника (лизинговой фирмы) не будет допущен в Россию без уплаты залога»,- напомнила суть дела Мейдра.

Она признала, что у Luminor сейчас действительно возникли проблемы на российской границе: «Для разрешения ситуации мы через эстонский Налогово-таможенный департамент обратились к представителям российской таможни, а также напрямую в Псковское таможенное управление для решения этой проблемы». По ее словам, к сожалению, производство в России занимает очень много времени.