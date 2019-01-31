Спецпрокурор Мюллер обвинил российскую сторону в дезинформации

По словам Мюллера, архив не содержит украденных "чувствительных" материалов, а состоит из материалов, которые офис спецпрокурора предоставил защите некоторых обвиняемых.

"Некоторые материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США", - заявил он. Офис спецпрокурора обвиняет в утечке российскую сторону. По словам Мюллера, имена и структура папок, содержащихся в архиве, соответствовали тем, которые использовались его канцелярией. Кроме того, эти материалы не были обнародованы.

Следователи ФБР не обнаружили доказательств, что правительственные сервера, на которых размещается архив Мюллера, были взломаны. Архив появился в сети еще в октябре 2018 года и распространялся с помощью соцсети Twitter.