Чт, 31.01.2019
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В Таллинне полиция обнаружила на строительном объекте бригаду нелегалов

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Строитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В среду в ходе проверки одной из строительных площадок столицы сотрудники Департамента полиции и погранохраны обнаружили десятерых нелегалов.

В ходе рейда полицейские, налоговики, таможенники и сотрудники Инспекции труда проверяли строительные объекты в центре Таллинна.

Сотрудники полиции обнаружили десятерых строителей, которые не были внесены в Регистр работников. Шестерым граждан Белоруссии и четырем граждан Украины было выдано предписание покинуть страну в течение семи дней. Также этим лицам был выдан запрет на въезд в страну на срок от трех месяцев до одного года и шести месяцев.

В отношении работодателя было начато производство о проступке на основании статьи Закона об иностранцах, которая предполагает нарушение условий труда иностранцев в Эстонии.

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