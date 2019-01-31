В Таллинне полиция обнаружила на строительном объекте бригаду нелегалов

Сотрудники полиции обнаружили десятерых строителей, которые не были внесены в Регистр работников. Шестерым граждан Белоруссии и четырем граждан Украины было выдано предписание покинуть страну в течение семи дней. Также этим лицам был выдан запрет на въезд в страну на срок от трех месяцев до одного года и шести месяцев.