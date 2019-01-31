В Таллинне полиция обнаружила на строительном объекте бригаду нелегалов

В среду в ходе проверки одной из строительных площадок столицы сотрудники Департамента полиции и погранохраны обнаружили десятерых нелегалов.
В ходе рейда полицейские, налоговики, таможенники и сотрудники Инспекции труда проверяли строительные объекты в центре Таллинна.
Сотрудники полиции обнаружили десятерых строителей, которые не были внесены в Регистр работников. Шестерым граждан Белоруссии и четырем граждан Украины было выдано предписание покинуть страну в течение семи дней. Также этим лицам был выдан запрет на въезд в страну на срок от трех месяцев до одного года и шести месяцев.
В отношении работодателя было начато производство о проступке на основании статьи Закона об иностранцах, которая предполагает нарушение условий труда иностранцев в Эстонии.