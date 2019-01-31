Чт, 31.01.2019
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Водители, внимание! Ночью на дорогах возможен гололед

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Метель в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

Департамент шоссейных дорог предупреждает, что в четверг вечером крупные дороги могут быть влажными от реагентов и покрыты мокрым снегом. Ночью возможна гололедица.

Во второй половине дня поверхность основных шоссе и крупных дорог влажна от реагентов, местами дороги покрыты мокрым снегом, сообщил Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу ожидается ясная погода, рано утром начиная с островов и юга страны пройдет снег. На побережье возможен ветер порывами до 15 м/сек.

Температура воздуха у дорожного покрытия может опуститься до минусовых значений, на дорогах возможна гололедица.

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