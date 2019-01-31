Водители, внимание! Ночью на дорогах возможен гололед

Во второй половине дня поверхность основных шоссе и крупных дорог влажна от реагентов, местами дороги покрыты мокрым снегом, сообщил Департамент шоссейных дорог.

По прогнозу, вечером и в ночь на пятницу ожидается ясная погода, рано утром начиная с островов и юга страны пройдет снег. На побережье возможен ветер порывами до 15 м/сек.