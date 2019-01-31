Чт, 31.01.2019
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Почти все титулы лучших спортсменов Нарвы получили стрелки

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Городские власти Нарвы подвели итоги спортивного года, наградив лучших спортсменов, тренеров, организаторов соревнований и лучшие команды города. В этом году больше всего наград получили представители пулевой стрельбы.

Лучшей спортсменкой города была признана Анжела Воронова. Лучшим спортсменом - Андрей Михайлов, лучшей молодой спортсменкой Картин Смирнова, а тренер Андрея и Катрин - Александр Макаров - был назван лучшим тренером года. Все они занимаются пулевой стрельбой в нарвской спортшколе Паэмурру.

Титул лучшего молодого спортсмена получил кикбоксер Даниил Гайдук.

Лучшей в городе командой назвали футбольный Narva Trans.

Награды получили также организаторы самых массовых соревнований - и профессиональных, и любительских, популяризаторы спорта, спортсмены-ветераны.

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