Почти все титулы лучших спортсменов Нарвы получили стрелки

Городские власти Нарвы подвели итоги спортивного года, наградив лучших спортсменов, тренеров, организаторов соревнований и лучшие команды города. В этом году больше всего наград получили представители пулевой стрельбы.
Лучшей спортсменкой города была признана Анжела Воронова. Лучшим спортсменом - Андрей Михайлов, лучшей молодой спортсменкой Картин Смирнова, а тренер Андрея и Катрин - Александр Макаров - был назван лучшим тренером года. Все они занимаются пулевой стрельбой в нарвской спортшколе Паэмурру.
Титул лучшего молодого спортсмена получил кикбоксер Даниил Гайдук.
Лучшей в городе командой назвали футбольный Narva Trans.
Награды получили также организаторы самых массовых соревнований - и профессиональных, и любительских, популяризаторы спорта, спортсмены-ветераны.