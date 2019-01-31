Почти все титулы лучших спортсменов Нарвы получили стрелки

Лучшей спортсменкой города была признана Анжела Воронова. Лучшим спортсменом - Андрей Михайлов, лучшей молодой спортсменкой Картин Смирнова, а тренер Андрея и Катрин - Александр Макаров - был назван лучшим тренером года. Все они занимаются пулевой стрельбой в нарвской спортшколе Паэмурру.