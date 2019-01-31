Samsung представила модуль памяти рекордной емкости

Для комфортной работы и мобильных развлечений владельцам гаджетов требуется все больше места, поэтому многие производители смартфонов не спешат отказываться от слотов для карт памяти. Инженеры Samsung выбрали иной путь решения проблемы — сегодня компания анонсировала первый в мире встраиваемый флэш-накопитель для мобильных устройств беспрецедентной емкости.
Накопитель eUFS объемом 1 ТБ создан на основе флэш-памяти V-NAND пятого поколения и способен работать с данными до десяти раз быстрее microSD-аналогов. Скорость последовательного чтения достигает 1000 МБ/с (вдвое быстрее современных SATA SSD), записи — до 260 МБ/с, пишет 4pda.ru.
Габариты новинки (11,5x13,0 мм) позволяют разместить модуль даже в тонком корпусе смартфона. На скоростных характеристиках это не сказалось — запись видеофайла объемом 5 ГБ отнимет у владельца устройства всего пять секунд.
«eUFS-накопители емкостью 1 ТБ сыграют решающую роль для мобильных устройств следующего поколения. Samsung стремится обеспечить надежную цепочку поставок и адекватные объемы производства для обеспечения такой памятью всех будущих флагманских смартфонов», — сообщил Чол Чой, исполнительный вице-президент по продажам и продвижению памяти в Samsung Electronics.
Согласно пресс-релизу компании, массовое производство уже началось, и совсем скоро владельцы планшетов, смартфонов и других гаджетов смогут избавиться от необходимости использовать дополнительные карты памяти.
Цена модулей eUFS и дата поступления в продажу первых устройств на их основе будут объявлены позднее.