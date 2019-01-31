"Меня не волнует": водитель таллиннского троллейбуса оставил на остановке мужчину в инвалидной коляске

В соцсетях распространяется описание случая, произошедшего с человеком в инвалидной коляске: два водителя троллейбуса оставили на остановке мужчину с особыми потребностями, который дал им знак, что хочет попасть в троллейбус, передает Postimees.
По словам очевидца, первый водитель троллейбуса просто махнул рукой и уехал. Когда подошел следующий троллейбус, очевидец попросил у водителя, чтобы он вытащил специальный пандус, который предназначен для того, чтобы люди в инвалидных колясках могли попасть внутрь. Водитель попытался это сделать, но после неудачных попыток уехал, сказав по-русски: "Меня не волнует".
Человеком в инвалидной коляске оказался председатель Эстонского сообщества людей с мышечными заболеваниями и баллотирующийся в Рийгикогу член "Ээсти 200" Юри Лехтметс, который попал в троллейбус лишь с третьей попытки. Люди, ставшие свидетелями этого происшествия, были шокированы больше, чем он сам.
Подлил масло в огонь и один водитель трамвая, которому эта история не понравилось и он прокомментировал ее так: "Ходите ногами!".
В Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) об инциденте знают и занимаются выяснением обстоятельств.
По словам пресс-секретаря TLT Иво Парбуса, с Лехтметсом связались и попросили прощения.
Далее установили личность участвовавшего в инциденте водителя и провели с ним беседу, также принимается решение о том, как поступить дальше. Водители троллейбусов, трамваев и автобусов, работающие в TLT, должны следовать правилам, предписывающим оказывать услуги на хорошем уровне. Парбус подчеркнул, что помочь человеку на инвалидном кресле - обязанность водителя, невыполнение которой недопустимо.