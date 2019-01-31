"Меня не волнует": водитель таллиннского троллейбуса оставил на остановке мужчину в инвалидной коляске

По словам очевидца, первый водитель троллейбуса просто махнул рукой и уехал. Когда подошел следующий троллейбус, очевидец попросил у водителя, чтобы он вытащил специальный пандус, который предназначен для того, чтобы люди в инвалидных колясках могли попасть внутрь. Водитель попытался это сделать, но после неудачных попыток уехал, сказав по-русски: "Меня не волнует".

Человеком в инвалидной коляске оказался председатель Эстонского сообщества людей с мышечными заболеваниями и баллотирующийся в Рийгикогу член "Ээсти 200" Юри Лехтметс, который попал в троллейбус лишь с третьей попытки. Люди, ставшие свидетелями этого происшествия, были шокированы больше, чем он сам.

Подлил масло в огонь и один водитель трамвая, которому эта история не понравилось и он прокомментировал ее так: "Ходите ногами!".

В Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) об инциденте знают и занимаются выяснением обстоятельств.

По словам пресс-секретаря TLT Иво Парбуса, с Лехтметсом связались и попросили прощения.