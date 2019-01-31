Государство выделит почти миллион евро для проведения тестовых заездов чемпионата мира по авторалли

Организатор WRC сделал команде Shell Helix Rally Estonia предложение провести в Эстонии официальные тестовые заезды чемпионата мира по авторалли с 12 по 14 июля на юге страны. Это предложение стало знаком признания высокого уровня организации соревнований и большого интереса к ним со стороны болельщиков.

«Я очень рад, что большая работа, проделанная при организации Rally Estonia, заслужила международное признание на уровне организаторов чемпионата мира по авторалли. Наши отличные гонщики и высокий уровень местных соревнований вызвали в Эстонии бум интереса к ралли. Это дает нам отличную возможность внести Эстонию на мировую карту ралли, способстсовать росту нашей известности в мире и привлечь сюда десятки тысяч туристов. Также это внесет большой вклад в нашу экономику и региональное развитие", - отметил премьер-министр Юри Ратас.

«Уникальная возможность провести уже этим летом тестовый этап WRC является признанием не только для нашего автоспорта и десятков тысяч болельщиков, но и для всей Эстонии. Заезды привлекут в Южную Эстонию десятки тысяч гостей, посредством телевидения за ними будут наблюдать миллионы людей по всему миру. Это создает предпосылки к тому, чтобы уже через несколько лет сбылась мечта увидеть борьбу Оття Тянака и Мартина Ярвеоя за победу на этапе чемпионата мира прямо здесь, в Эстонии», - сказал министр культуры Индрек Саар.

Министр финансов Тоомас Тынисте подчеркнул, что высокий интерес публики окажет благотворное влияние и на экономику Эстонии. «Я рад, что в Эстонии есть способность и решимость проводить такие крупные спортивные соревнования, поэтому и правительство поддерживает подобные начинания», - добавил он.

«Команда организаторов Rally Estonia девять лет работала ради этой цели – привлечения в Эстонию этапа WCR. Важную роль в ее достижении сыграло успешное сотрудничество между государством, местными самоуправлениями и частным сектором. Проделанная работа получила достойное признание», - заявил один из главных организаторов Shell Helix Rally Estonia Тармо Хыбе. «В этом году и во все последующие годы ключевое значение будет иметь тесное сотрудничество промоутера WRC, Международной автомобильной федерации FIA, заводских команд WRC, Союза автоспорта Эстонии, государства и организаторов Rally Estonia», - отметил Хыбе.

Уровень организации Rally Estonia на протяжении ряда лет высоко оценивали как Международная автомобильная федерация FIA, так и гонщики и команды мирового уровня. В 2014 году Rally Estonia было признано лучшим этапом чемпионата Европы по авторалли. В 2018 году Rally Estonia посетили более 36 000 зрителей, из них 3000 иностранцев. Проведение официальных тестовых заездов чемпионата мира и этапа серии WRC в будущем должно еще больше увеличить число иностранных болельщиков.

Поддержка Rally Estonia в последующие годы зависит от хода обсуждения дополнительных ходатайств государственной бюджетной стратегии на 2020-2023 год этой весной.