Яна Тоом раскритиковала награждение орденом скандального украинского политика

Евродепутат Яна Тоом подвергла критике решение президента Керсти Кальюлайд удостоить государственной награды украинского политика Борислава Березу, недавно привлекшего внимание скандалом с применением насилия.
«Мы тут наперебой бросились осуждать сторонников EKRE, пинавших Таранда. Насилие недопустимо и прочее в том же роде. Поэтому - не только, но в том числе - я сильно удивилась, найдя в списке получателей государственных наград Борислава Березу, начинавшего сторонником правого сектора и известного драками в Раде. Как пишут в соцсетях - а что, так можно было?» - написала Тоом в четверг в соцсетях.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удостоила Березу ордена «Крест Маарьямаа» III степени за вклад в развитие эстонско-украинских отношений.
В 2014 году Береза был пресс-секретарем националистического политического движения «Правый сектор», осенью того же года был избран в Верховную Раду. Википедия на русском языке приводит по крайней мере четыре инцидента, в которых Береза принимал участие как депутат парламента.
Последний инцидент с участием Березы произошел 24 января этого года, когда на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы во время выступления вице-спикера украинского парламента Береза толкнул женщину-репортера российского телеканала Россия-1, которая, по мнению Березы, мешала выступлению украинского политика.