Яна Тоом раскритиковала награждение орденом скандального украинского политика

«Мы тут наперебой бросились осуждать сторонников EKRE, пинавших Таранда. Насилие недопустимо и прочее в том же роде. Поэтому - не только, но в том числе - я сильно удивилась, найдя в списке получателей государственных наград Борислава Березу, начинавшего сторонником правого сектора и известного драками в Раде. Как пишут в соцсетях - а что, так можно было?» - написала Тоом в четверг в соцсетях.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удостоила Березу ордена «Крест Маарьямаа» III степени за вклад в развитие эстонско-украинских отношений.

В 2014 году Береза был пресс-секретарем националистического политического движения «Правый сектор», осенью того же года был избран в Верховную Раду. Википедия на русском языке приводит по крайней мере четыре инцидента, в которых Береза принимал участие как депутат парламента.