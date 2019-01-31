С пятницы клиентов Swedbank и Coop Pank ждут изменения

По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, в течение последних трёх месяцев карточками паролей регулярно пользовались 25 600 клиентов. "Хотя в последнее время темп перехода к альтернативным решениям был довольно хороший, учитывая то, что до завершения действия карточек паролей осталось всего две недели, это достаточно большая цифра. Карточкой паролей для входа в интернет-банк по-прежнему пользуется достаточно много людей – более 25 000. За последний месяц альтернативными средствами аутентификации начали пользоваться примерно 15 000 клиентов Swedbank, за год на новые решения перешли примерно 150 000 человек. Приближается также время декларирования доходов и следует помнить, что в этом году декларировать доходы в электронном налоговом департаменте с помощью карточки паролей будет нельзя", – сказала Эде Раагметс.

По ее словам, чаще всего люди вместо карточки паролей выбирают Smart-ID. Именно этому решению отдали предпочтение 60% клиентов, примерно треть выбрали ID-карту и 10% – PIN-калькулятор или Mobiil-ID. "Smart-ID – бесплатное приложение, которое можно самостоятельно скачать в своё смарт-устройство. Если самостоятельно или с помощью близких скачать Smart-ID не удаётся, это можно сделать также в банковской конторе. «Тем, кто смартфоном не пользуется, может подойти ID-карта, Mobiil-ID или PIN-калькулятор. „То, что многие стали пользоваться вместо карточки паролей ID-картой, не удивительно. У подавляющего большинства она имеется, и люди начали её чаще применять. Одна из возможностей – Mobiil-ID, которой могут пользоваться также владельцы кнопочных телефонов. Для оформления этой услуги следует обратиться к своему мобильному оператору. Последний выбор – PIN-калькулятор. Это – простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Приобрести PIN-калькулятор можно в банковском представительстве", – сказала Раагметс.

По словам руководителя электронных каналов Coop Pank Хелены Кокк, в течение года пользующихся карточками паролей стало вдвое меньше. Активных пользователей карточек сейчас среди клиентов банка примерно 1500, популярными альтернативами стали ID- карточки, Smart-ID и Mobiili-ID, сказала в четверг Кокк BNS.

Банк SEB откажется от карточки паролей на несколько дней позже - с 4 февраля, банки . Luminor и LHV вообще не практиковали применение карточки паролей.

15 ноября 2017 года Рийгикогу принял закон о платежных учреждения и цифровых средстввх, которым ужесточены требования обеспечения безопасности к платежам в интернете. Предусмотрены внедрение современных требований обеспечения безопасности для онлайн-платежей, что уменьшает объем использования карточек паролей. Проект также приводит законы Эстонии в согласование с новой директивой ЕС по платежным услугам.