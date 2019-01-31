Суд обязал полицию удалить видео задержания Хуберта Хирве

В начале прошлого года полиция задержала Хуберта Хирве. Через несколько дней Центральная криминальная полиция опубликовала на своей странице в Facebook видео задержания. Этим видео поделились разные СМИ.

Также суд обязал возместить производственные издержки Хуберта Хирве размером в 2015 евро. Апелляцию можно подать в Таллиннский окружной суд самое позднее четвертого марта.

Административный суд сослался на директиву Европейского парламента о защите личных данных. Спор касался того, следовал ли PPA при публикации видео основных принципов защиты личных данных и требований закона.

Суд признал, что информирование общественности о процессуальных действиях в ее интересах. Чем более социально значимы преступления, тем выше интерес общества к ним. Поэтому информация о том, кого подозревают в создании, вербовке членов и руководстве преступной группировкой, в том числе, видео его задержания - в интересах общественности.

При этом требуется, чтобы публикация видео не нанесла вреда ни субъекту, ни правам третьих лиц. Прокуратура разрешила опубликовать спорный видеоклип при условии, что люди в клипе не будут узнаваемы. При публикации соответствующих статей, по оценке суда, подавшего жалобу можно узнать несмотря на то, что на видео его изображение размыто.

Суд не согласился с утверждением PPA, что поскольку изображение и другие важные детали в видео размыты и личность невозможно установить, то PPA не опубликовал личные данные жалобщика.

Суд полагает, что дальнейшее обнародование видеоклипа не имеет законного основания. Во-первых, прокуратура разрешила опубликовать видео при условии, что людей на нем не узнать. Во-вторых, обнародование отрывка видео с задержанием жалобщика ущемляет его многие основные права, прежде всего право на защиту частной жизни, а также презумпцию невиновности, поскольку жалобщик к настоящему моменту не признан виновным во вменяемых ему преступлениях.