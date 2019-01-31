Немецкий военный корабль войдет в Черное море в рамках миссии НАТО

Как указывается в письме, этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

После захвата российским спецназом 25 ноября 2018 года трех украинских военных кораблей в непосредственной близости от Керченского пролива НАТО осудила милитаризацию украинского полуострова Крым, аннексированного российскими властями, и заявила, что внимательно наблюдает за развитием ситуации в Черном море. "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее право на судоходство в своих территориальных водах", - написала в своем Twitter 25 ноября пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.