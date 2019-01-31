Сборная Эстонии уступила Болгарии и лишилась шансов на поездку на чемпионат мира

Сборная Эстонии по футзалу не смогла обыграть в квалификационном турнире команду Болгарии 2:3. Поражение стало вторым подряд в отборочном турнире.
Как и в матче с Голландией наши футзалисты открыли счет - точный удар на счету Алексея Титенока, однако хозяева сравняли счет. Сергей Костин на 31-й минуте вывел сборную Эстонии вперед, но удержать преимущество не удалось. Хозяева квалификации, болгары, сумели сравнять счет, а затем и дожать нашу команду.
Из группового турнира в предквалификацию попадают две лучшие команды. Сборная Эстонии после двух матчей имеет ноль очков и в заключительном туре сыграет с командой Черногории.