Пт, 1.02.2019
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Сборная Эстонии уступила Болгарии и лишилась шансов на поездку на чемпионат мира

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Футзал. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Сборная Эстонии по футзалу не смогла обыграть в квалификационном турнире команду Болгарии 2:3. Поражение стало вторым подряд в отборочном турнире.

Как и в матче с Голландией наши футзалисты открыли счет - точный удар на счету Алексея Титенока, однако хозяева сравняли счет. Сергей Костин на 31-й минуте вывел сборную Эстонии вперед, но удержать преимущество не удалось. Хозяева квалификации, болгары, сумели сравнять счет, а затем и дожать нашу команду.

Из группового турнира в предквалификацию попадают две лучшие команды. Сборная Эстонии после двух матчей имеет ноль очков и в заключительном туре сыграет с командой Черногории.

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