Галерея: с улиц Таллинна не успевают убирать снег

"В некоторых договорах, например в случае Старого города, написано, что весь снег следует оттуда вывозить, неважно, сколько выпадет", - сказал директор Коммунального департамента Таллинна Айн Вальдманн.

Он добавил, что после вчерашнего на заседании городских властей говорили со старейшинами районов о том, что следует напрячься и убрать снег везде, где нужно.

"Некоторые районы уже начали отмечать на карте места, где больше всего снега. Сотрудники Коммунального департамента объезжают разные части города, мы сообщаем им, где следует напрячься больше всего", - сказал Вальдманн.

Договоры предусматривает, что снег нужно убирать и с магистралей, например, с бульвара Каарли, бульвара Эстония и с некоторых отрезков Пярнуского шоссе. "Но если мы заказываем вывоз снег с какой-нибудь дополнительной улицы или парковки, то за это нам нужно платить отдельно", - сказал он.

В предыдущие годы, когда выпадало много снега, велось плодотворное сотрудничество с квартирными товариществами. "Их предупреждают, в какой день убирают улицы, постарайтесь в эти дни держать автомобили в стороне", - сказал Вальдманн.