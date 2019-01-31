Катри Райк представила демо-версию своей новой книги о Нарве

По словам Катри Райк за последние годы у нее собралось около 150 историй о Нарве и нарвитянах, часть из них попадет в новую книгу.

“Получилось много разных историй, которые, по-моему, нужно знать, чтобы лучше понимать город Нарва, - рассказала она. - 40 из них готовы, остальные ждут, пока я перестану быть министром. Я надеюсь, что книга выйдет в апреле-мае”.

По словам Катри Райк (историка по профессии) всерьез заняться историей Нарвы она сможет, наверное, только на пенсии. Но эту книгу она задумала собрать из уже имеющихся у нее историй, когда президент Керсти Кальюлайд решила пожить в Нарве. В эстонской прессе тогда появилось много очень поверхностных историй о городе, и Райк решила на это ответить.

“Я выбирала сюда истории, которые не то, чтобы не политические... но такие, после которых никто меня не убьет, - пошутила она. - Здесь нет о 9 мая, нет о 23-24 февраля… Здесь просто о том, почему Нарва - самый хороший город в мире. Я в этом уверена”.

Малый зал Vaba Lava не вместил всех, кто пришел на презентацию новой книги Катри Райк о Нарве. ФОТО: Николай Андреев

В сокращенную версию книги вошли всего 5 коротких рассказов об истории города - от морской торговли шведских времен до молодежных дискотек и легендарных массовых драк на мосту “Дружба” в 80-е годы прошлого века.

Катри Райк коротко пересказала для собравшихся на презентацию и несколько историй, которые можно будет прочитать только в полной версии книги. Это, например, исследование о том, что россияне покупают в Нарве и чем здесь занимаются; рассказ о жизни города в 1945 году, когда “история Нарвы началась заново”; о том, как русский язык в Нарве влияет на эстонский язык; коллекция рассказов путешественников разных времен о нравах нарвских женщин (их нравы “туристы” прошлых веков считали слишком свободными); рассказы о городе американских студентов, которые собирались учить русский язык в Якутии или в Москве, но после начала войны на Украине вынуждены были искать другое место и неожиданно для себя оказались на учебе в Нарве, о которой никогда раньше и не слышали.